16.09.2025
10:03 16.09.2025
СБУ анонсировала контрразведывательные мероприятия во Львове
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Управление Службы безопасности Украины (СБУ) во Львовской области сообщило, что с 16 по 18 сентября во Львове будут проводиться так называемые контрразведывательные мероприятия, проход и проезд по городу будет ограничен. "Служба безопасности будет проводить контрразведывательные меры безопасности на территории города Львов, которые продлятся с 16 по 18 сентября... К мероприятиям также будут привлечены национальная полиция, патрульная полиция, военная служба правопорядка в ВСУ, государственная пограничная служба Украины и нацгвардия", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook* СБУ. Целью таких мероприятий спецслужба называет "предотвращение террористических и диверсионных проявлений". В указанные дни, как уточняется, будут ограничены проход и проезд по улицам города, также будет проводиться проверка документов граждан и осмотр автомобилей.* запрещена в РФ как экстремистская.
СБУ анонсировала контрразведывательные мероприятия во Львове

СБУ проведет контрразведывательные мероприятия во Львове с 16 по 18 сентября

© Pixabay / Pixabay/PavlofoxУкраинский город Львов
Украинский город Львов - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Pixabay / Pixabay/Pavlofox
Украинский город Львов. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Управление Службы безопасности Украины (СБУ) во Львовской области сообщило, что с 16 по 18 сентября во Львове будут проводиться так называемые контрразведывательные мероприятия, проход и проезд по городу будет ограничен.
"Служба безопасности будет проводить контрразведывательные меры безопасности на территории города Львов, которые продлятся с 16 по 18 сентября... К мероприятиям также будут привлечены национальная полиция, патрульная полиция, военная служба правопорядка в ВСУ, государственная пограничная служба Украины и нацгвардия", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook* СБУ.
Целью таких мероприятий спецслужба называет "предотвращение террористических и диверсионных проявлений". В указанные дни, как уточняется, будут ограничены проход и проезд по улицам города, также будет проводиться проверка документов граждан и осмотр автомобилей.
* запрещена в РФ как экстремистская.
СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Киеве
1 мая 2024, 09:34
 
