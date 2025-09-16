https://ria.ru/20250916/lvov-2042163714.html

СБУ анонсировала контрразведывательные мероприятия во Львове

СБУ анонсировала контрразведывательные мероприятия во Львове

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Управление Службы безопасности Украины (СБУ) во Львовской области сообщило, что с 16 по 18 сентября во Львове будут проводиться так называемые контрразведывательные мероприятия, проход и проезд по городу будет ограничен. "Служба безопасности будет проводить контрразведывательные меры безопасности на территории города Львов, которые продлятся с 16 по 18 сентября... К мероприятиям также будут привлечены национальная полиция, патрульная полиция, военная служба правопорядка в ВСУ, государственная пограничная служба Украины и нацгвардия", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook* СБУ. Целью таких мероприятий спецслужба называет "предотвращение террористических и диверсионных проявлений". В указанные дни, как уточняется, будут ограничены проход и проезд по улицам города, также будет проводиться проверка документов граждан и осмотр автомобилей.* запрещена в РФ как экстремистская.

