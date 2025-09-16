Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко поручил белорусским военным учиться у россиян - РИА Новости, 16.09.2025
12:59 16.09.2025
Лукашенко поручил белорусским военным учиться у россиян
белоруссия
александр лукашенко
россия
общество
в мире
вооруженные силы белоруссии
вооруженные силы рф
МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским военным учиться у россиян, которые "многое могут", и заявил, что российские партнеры готовы бесплатно передавать свои навыки белорусам. "Будьте всегда начеку. Сегодня, благо, россияне многое могут. К несчастью, в связи с войной. И они готовы нам бесплатно передавать свои навыки и свою подготовку. Мы должны учиться. Если хотим жить, мы должны уметь все. Это я обращаюсь как военный к военнослужащим", - заявил Лукашенко на церемонии вручения госнаград во вторник в Минске. Его слова приводит агентство Белта.
белоруссия
россия
белоруссия, александр лукашенко, россия, общество, в мире, вооруженные силы белоруссии, вооруженные силы рф
Белоруссия, Александр Лукашенко, Россия, Общество, В мире, Вооруженные силы Белоруссии, Вооруженные силы РФ
МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским военным учиться у россиян, которые "многое могут", и заявил, что российские партнеры готовы бесплатно передавать свои навыки белорусам.
"Будьте всегда начеку. Сегодня, благо, россияне многое могут. К несчастью, в связи с войной. И они готовы нам бесплатно передавать свои навыки и свою подготовку. Мы должны учиться. Если хотим жить, мы должны уметь все. Это я обращаюсь как военный к военнослужащим", - заявил Лукашенко на церемонии вручения госнаград во вторник в Минске. Его слова приводит агентство Белта.
