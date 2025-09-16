Рейтинг@Mail.ru
Учения "Запад-2025" никому не угрожают, заявил Лукашенко - РИА Новости, 16.09.2025
12:39 16.09.2025
Учения "Запад-2025" никому не угрожают, заявил Лукашенко
белоруссия
минск
александр лукашенко
виктор хренин
в мире
безопасность
МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, проводя плановые белорусско-российские учения "Запад-2025", Минск никому не угрожает, а тренирует своих военных, чтобы они умели все. "Учения, которые сегодня проходят на территории Беларуси, - плановые. Белорусско-российские учения. И мы отрабатываем там все. Они (на Западе -ред.) тоже это знают, мы это не скрываем. Начиная от стрельбы из обычного стрелкового оружия до атомных боеголовок. Опять же, мы должны уметь это делать все. В противном случае, зачем оно на территории Беларуси", -заявил Лукашенко на церемонии вручения госнаград во вторник в Минске. Его слова приводит агентство Белта. Он подчеркнул, что Минск ни в коем случае не собирается "этим самым кому-то угрожать". "А если кому-то надо оправдать свои действия - обезумевшим, тут по соседству живущим, - ну, это их проблемы, пусть обманывают свой народ. Это до поры до времени. Как говорил, поляки, литовцы, латыши - умные люди, разберутся, в чем проблемы. Как разобрались украинцы, кстати. Мы от них меньше проблем имеем, хотя там идет война", - отметил Лукашенко. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин 13 августа заявил, что на белорусско-российских военных учениях "Запад-2025" в сентябре отработают планирование применения тактического ядерного оружия и комплекса "Орешник".
белоруссия
минск
белоруссия, минск, александр лукашенко, виктор хренин, в мире, безопасность
Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Виктор Хренин, В мире, Безопасность
Учения "Запад-2025" никому не угрожают, заявил Лукашенко

Лукашенко: учения "Запад-2025" никому не угрожают, но военных тренируют всему

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
