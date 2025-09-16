Учения "Запад-2025" никому не угрожают, заявил Лукашенко
Лукашенко: учения "Запад-2025" никому не угрожают, но военных тренируют всему
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, проводя плановые белорусско-российские учения "Запад-2025", Минск никому не угрожает, а тренирует своих военных, чтобы они умели все.
"Учения, которые сегодня проходят на территории Беларуси, - плановые. Белорусско-российские учения. И мы отрабатываем там все. Они (на Западе -ред.) тоже это знают, мы это не скрываем. Начиная от стрельбы из обычного стрелкового оружия до атомных боеголовок. Опять же, мы должны уметь это делать все. В противном случае, зачем оно на территории Беларуси", -заявил Лукашенко на церемонии вручения госнаград во вторник в Минске. Его слова приводит агентство Белта.
Учения "Запад-2025"
15 сентября, 13:38
Он подчеркнул, что Минск ни в коем случае не собирается "этим самым кому-то угрожать".
"А если кому-то надо оправдать свои действия - обезумевшим, тут по соседству живущим, - ну, это их проблемы, пусть обманывают свой народ. Это до поры до времени. Как говорил, поляки, литовцы, латыши - умные люди, разберутся, в чем проблемы. Как разобрались украинцы, кстати. Мы от них меньше проблем имеем, хотя там идет война", - отметил Лукашенко.
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин 13 августа заявил, что на белорусско-российских военных учениях "Запад-2025" в сентябре отработают планирование применения тактического ядерного оружия и комплекса "Орешник".
На земле и на суше: как проходят учения "Запад-2025"
15 сентября, 10:57