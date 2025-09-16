https://ria.ru/20250916/lukashenko-2042199708.html

Учения "Запад-2025" никому не угрожают, заявил Лукашенко

Учения "Запад-2025" никому не угрожают, заявил Лукашенко - РИА Новости, 16.09.2025

Учения "Запад-2025" никому не угрожают, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, проводя плановые белорусско-российские учения "Запад-2025", Минск никому не угрожает, а тренирует своих... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T12:39:00+03:00

2025-09-16T12:39:00+03:00

2025-09-16T12:39:00+03:00

белоруссия

минск

александр лукашенко

виктор хренин

в мире

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_289:420:2155:1470_1920x0_80_0_0_25ad29c38ed165bb15898ba8fdabce8a.jpg

МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, проводя плановые белорусско-российские учения "Запад-2025", Минск никому не угрожает, а тренирует своих военных, чтобы они умели все. "Учения, которые сегодня проходят на территории Беларуси, - плановые. Белорусско-российские учения. И мы отрабатываем там все. Они (на Западе -ред.) тоже это знают, мы это не скрываем. Начиная от стрельбы из обычного стрелкового оружия до атомных боеголовок. Опять же, мы должны уметь это делать все. В противном случае, зачем оно на территории Беларуси", -заявил Лукашенко на церемонии вручения госнаград во вторник в Минске. Его слова приводит агентство Белта. Он подчеркнул, что Минск ни в коем случае не собирается "этим самым кому-то угрожать". "А если кому-то надо оправдать свои действия - обезумевшим, тут по соседству живущим, - ну, это их проблемы, пусть обманывают свой народ. Это до поры до времени. Как говорил, поляки, литовцы, латыши - умные люди, разберутся, в чем проблемы. Как разобрались украинцы, кстати. Мы от них меньше проблем имеем, хотя там идет война", - отметил Лукашенко. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин 13 августа заявил, что на белорусско-российских военных учениях "Запад-2025" в сентябре отработают планирование применения тактического ядерного оружия и комплекса "Орешник".

https://ria.ru/20250915/ucheniya-2041984272.html

https://ria.ru/20250915/ucheniya-2041982260.html

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, минск, александр лукашенко, виктор хренин, в мире, безопасность