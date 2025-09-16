Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко: Белоруссия не причастна к БПЛА, залетающим в Польшу и Литву - РИА Новости, 16.09.2025
12:04 16.09.2025 (обновлено: 13:57 16.09.2025)
Лукашенко: Белоруссия не причастна к БПЛА, залетающим в Польшу и Литву
Лукашенко: Белоруссия не причастна к БПЛА, залетающим в Польшу и Литву
в мире
белоруссия
польша
литва
александр лукашенко
МИНСК, 16 сен — РИА Новости. Белоруссия не причастна к дронам, которые залетают в соседние страны, сообщил президент республики Александр Лукашенко."Беларусь не имеет никакого отношения к беспилотникам, которые залетают в Польшу или Литву", — передает его слова Белта.Лукашенко уточнил, что Минск реагирует по соответствующим линиям на летящие БПЛА. По его словам, часть заблудившихся дронов уничтожила ПВО Белоруссии.Президент заявил об этом на церемонии вручения государственных наград.
в мире, белоруссия, польша, литва, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Польша, Литва, Александр Лукашенко
МИНСК, 16 сен — РИА Новости. Белоруссия не причастна к дронам, которые залетают в соседние страны, сообщил президент республики Александр Лукашенко.
"Беларусь не имеет никакого отношения к беспилотникам, которые залетают в Польшу или Литву", — передает его слова Белта.
Лукашенко уточнил, что Минск реагирует по соответствующим линиям на летящие БПЛА. По его словам, часть заблудившихся дронов уничтожила ПВО Белоруссии.
Президент заявил об этом на церемонии вручения государственных наград.
Министр обороны Литвы назвала появление дронов над Польшей случайным
В миреБелоруссияПольшаЛитваАлександр Лукашенко
 
 
