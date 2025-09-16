https://ria.ru/20250916/lukashenko-2042189767.html
Лукашенко: Белоруссия не причастна к БПЛА, залетающим в Польшу и Литву
Лукашенко: Белоруссия не причастна к БПЛА, залетающим в Польшу и Литву - РИА Новости, 16.09.2025
Лукашенко: Белоруссия не причастна к БПЛА, залетающим в Польшу и Литву
Белоруссия не причастна к дронам, которые залетают в соседние страны, сообщил президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T12:04:00+03:00
2025-09-16T12:04:00+03:00
2025-09-16T13:57:00+03:00
МИНСК, 16 сен — РИА Новости. Белоруссия не причастна к дронам, которые залетают в соседние страны, сообщил президент республики Александр Лукашенко."Беларусь не имеет никакого отношения к беспилотникам, которые залетают в Польшу или Литву", — передает его слова Белта.Лукашенко уточнил, что Минск реагирует по соответствующим линиям на летящие БПЛА. По его словам, часть заблудившихся дронов уничтожила ПВО Белоруссии.Президент заявил об этом на церемонии вручения государственных наград.
