Обнаруженного в Красногорске лося вернут в естественную среду обитания

Лося, обнаруженного ранее на территории Красногорска, вернут в естественную среду обитания, сейчас к месту нахождения животного направляются специалисты... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T17:44:00+03:00

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Лося, обнаруженного ранее на территории Красногорска, вернут в естественную среду обитания, сейчас к месту нахождения животного направляются специалисты ветеринарной службы, сообщили РИА Новости в комитете лесного хозяйства Московской области. Ранее в Telegram-канале "Москва с огоньком" появилась информация, что лося заметили около правительства Московской области. "В настоящее время к месту нахождения дикого животного направляются специалисты ветеринарной службы. В дальнейшем будут организованы совместные мероприятия по доставке лося в естественную среду обитания", - рассказали в пресс-службе ведомства.

