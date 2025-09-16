Рейтинг@Mail.ru
Обнаруженного в Красногорске лося вернут в естественную среду обитания - РИА Новости, 16.09.2025
17:44 16.09.2025
Обнаруженного в Красногорске лося вернут в естественную среду обитания
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Лося, обнаруженного ранее на территории Красногорска, вернут в естественную среду обитания, сейчас к месту нахождения животного направляются специалисты ветеринарной службы, сообщили РИА Новости в комитете лесного хозяйства Московской области. Ранее в Telegram-канале "Москва с огоньком" появилась информация, что лося заметили около правительства Московской области. "В настоящее время к месту нахождения дикого животного направляются специалисты ветеринарной службы. В дальнейшем будут организованы совместные мероприятия по доставке лося в естественную среду обитания", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Лося, обнаруженного на территории Красногорска, вернут в естественную среду обитания, сообщили РИА Новости в комитете лесного хозяйства Московской области. В настоящее время к месту нахождения дикого животного направляются специалисты ветеринарной службы. В дальнейшем будут организованы совместные мероприятия по доставке лося в естественную среду обитания.
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Лося, обнаруженного ранее на территории Красногорска, вернут в естественную среду обитания, сейчас к месту нахождения животного направляются специалисты ветеринарной службы, сообщили РИА Новости в комитете лесного хозяйства Московской области.
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Лося, обнаруженного ранее на территории Красногорска, вернут в естественную среду обитания, сейчас к месту нахождения животного направляются специалисты ветеринарной службы, сообщили РИА Новости в комитете лесного хозяйства Московской области.
Ранее в Telegram-канале "Москва с огоньком" появилась информация, что лося заметили около правительства Московской области.
"В настоящее время к месту нахождения дикого животного направляются специалисты ветеринарной службы. В дальнейшем будут организованы совместные мероприятия по доставке лося в естественную среду обитания", - рассказали в пресс-службе ведомства.
 
