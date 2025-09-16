https://ria.ru/20250916/los-2042288784.html
Обнаруженного в Красногорске лося вернут в естественную среду обитания
Обнаруженного в Красногорске лося вернут в естественную среду обитания - РИА Новости, 16.09.2025
Обнаруженного в Красногорске лося вернут в естественную среду обитания
Лося, обнаруженного ранее на территории Красногорска, вернут в естественную среду обитания, сейчас к месту нахождения животного направляются специалисты... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T17:44:00+03:00
2025-09-16T17:44:00+03:00
2025-09-16T17:44:00+03:00
общество
красногорск
московская область (подмосковье)
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042289012_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_76f82ff4e2e4c0e6b7ed5a24437abb1d.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Лося, обнаруженного ранее на территории Красногорска, вернут в естественную среду обитания, сейчас к месту нахождения животного направляются специалисты ветеринарной службы, сообщили РИА Новости в комитете лесного хозяйства Московской области. Ранее в Telegram-канале "Москва с огоньком" появилась информация, что лося заметили около правительства Московской области. "В настоящее время к месту нахождения дикого животного направляются специалисты ветеринарной службы. В дальнейшем будут организованы совместные мероприятия по доставке лося в естественную среду обитания", - рассказали в пресс-службе ведомства.
красногорск
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042289012_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8345604a33141cbc1ccf7025f1ba1866.jpg
Лось в Красногорске
Лося, обнаруженного на территории Красногорска, вернут в естественную среду обитания, сообщили РИА Новости в комитете лесного хозяйства Московской области. В настоящее время к месту нахождения дикого животного направляются специалисты ветеринарной службы. В дальнейшем будут организованы совместные мероприятия по доставке лося в естественную среду обитания.
2025-09-16T17:44
true
PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, красногорск, московская область (подмосковье), видео
Общество, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Хорошие новости
Обнаруженного в Красногорске лося вернут в естественную среду обитания
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Лося, обнаруженного ранее на территории Красногорска, вернут в естественную среду обитания, сейчас к месту нахождения животного направляются специалисты ветеринарной службы, сообщили РИА Новости в комитете лесного хозяйства Московской области.
2025-09-16T17:44
true
PT0M14S