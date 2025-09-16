https://ria.ru/20250916/ljuksemburg-2042184827.html

Глава МИД Люксембурга подтвердил намерение признать Палестину

2025-09-16T11:39:00+03:00

в мире

палестина

нью-йорк (город)

люксембург (округ)

ксавье беттель

махмуд аббас

хамас

оон

БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель подтвердил, что его страна намерена признать Палестину на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей неделе. "В самом начале я сказал, что нам нужно освобождение заложников и прекращение огня. Но освобождение заложников - это решение ХАМАСА, а прекращение огня - это решение израильского правительства. И я вижу, что обе стороны не хотят мира. И я хочу, чтобы палестинцы оказали влияние на ситуацию на местах. Теперь у нас есть обязательства от Махмуда Аббаса, у нас есть обязательства со стороны арабских стран, которые осуждают ХАМАС. Это что-то новое, это большой шаг, знаете ли. Но теперь у нас есть и осуждение также со стороны мусульманских стран. Это огромный шаг, и поэтому мы должны признать (Палестину)", - сказал он перед началом в Брюсселе заседания министров по европейским делам стран Евросоюза, которые готовят повестку на октябрьский европейский саммит. Он добавил, что ждет в Нью-Йорке определенных шагов арабских стран по нормализации отношений с Израилем на фоне международного давления и взамен на улучшение положения в секторе Газа.

