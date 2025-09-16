Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Люксембурга подтвердил намерение признать Палестину - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/ljuksemburg-2042184827.html
Глава МИД Люксембурга подтвердил намерение признать Палестину
Глава МИД Люксембурга подтвердил намерение признать Палестину - РИА Новости, 16.09.2025
Глава МИД Люксембурга подтвердил намерение признать Палестину
Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель подтвердил, что его страна намерена признать Палестину на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей неделе. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T11:39:00+03:00
2025-09-16T11:39:00+03:00
в мире
палестина
нью-йорк (город)
люксембург (округ)
ксавье беттель
махмуд аббас
хамас
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908405652_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_c1fa821ceb6d2d33aa622eb2bd179219.jpg
БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель подтвердил, что его страна намерена признать Палестину на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей неделе. "В самом начале я сказал, что нам нужно освобождение заложников и прекращение огня. Но освобождение заложников - это решение ХАМАСА, а прекращение огня - это решение израильского правительства. И я вижу, что обе стороны не хотят мира. И я хочу, чтобы палестинцы оказали влияние на ситуацию на местах. Теперь у нас есть обязательства от Махмуда Аббаса, у нас есть обязательства со стороны арабских стран, которые осуждают ХАМАС. Это что-то новое, это большой шаг, знаете ли. Но теперь у нас есть и осуждение также со стороны мусульманских стран. Это огромный шаг, и поэтому мы должны признать (Палестину)", - сказал он перед началом в Брюсселе заседания министров по европейским делам стран Евросоюза, которые готовят повестку на октябрьский европейский саммит. Он добавил, что ждет в Нью-Йорке определенных шагов арабских стран по нормализации отношений с Израилем на фоне международного давления и взамен на улучшение положения в секторе Газа.
https://ria.ru/20250916/konflikt-1915630213.html
палестина
нью-йорк (город)
люксембург (округ)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908405652_143:0:2000:1393_1920x0_80_0_0_733848a9e88e9625076a3f69f4b8f236.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, палестина, нью-йорк (город), люксембург (округ), ксавье беттель, махмуд аббас, хамас, оон
В мире, Палестина, Нью-Йорк (город), Люксембург (округ), Ксавье Беттель, Махмуд Аббас, ХАМАС, ООН
Глава МИД Люксембурга подтвердил намерение признать Палестину

Глава МИД Люксембурга подтвердил намерение признать Палестину на ГА ООН

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава МИД Люксембурга Ксавье Беттель
Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель подтвердил, что его страна намерена признать Палестину на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей неделе.
"В самом начале я сказал, что нам нужно освобождение заложников и прекращение огня. Но освобождение заложников - это решение ХАМАСА, а прекращение огня - это решение израильского правительства. И я вижу, что обе стороны не хотят мира. И я хочу, чтобы палестинцы оказали влияние на ситуацию на местах. Теперь у нас есть обязательства от Махмуда Аббаса, у нас есть обязательства со стороны арабских стран, которые осуждают ХАМАС. Это что-то новое, это большой шаг, знаете ли. Но теперь у нас есть и осуждение также со стороны мусульманских стран. Это огромный шаг, и поэтому мы должны признать (Палестину)", - сказал он перед началом в Брюсселе заседания министров по европейским делам стран Евросоюза, которые готовят повестку на октябрьский европейский саммит.
Он добавил, что ждет в Нью-Йорке определенных шагов арабских стран по нормализации отношений с Израилем на фоне международного давления и взамен на улучшение положения в секторе Газа.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреПалестинаНью-Йорк (город)Люксембург (округ)Ксавье БеттельМахмуд АббасХАМАСООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала