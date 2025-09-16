https://ria.ru/20250916/livan-2042273248.html

Ливан запросит об экстрадиции россиянина, связанного со взрывом в Бейруте

БЕЙРУТ, 16 сен - РИА Новости. Судебные власти Ливана планируют запросить Болгарию об экстрадиции владельца корабля "Русос" Игоря Гречушкина, подозреваемого в доставке в порт Бейрута нескольких тонн селитры, в результате детонации которой произошел мощный взрыв, разрушивший несколько столичных кварталов, сообщает ливанский телеканал Al Jadeed со ссылкой на собственные источники в суде. Ранее Болгарское национальное телевидение со ссылкой на прокуратуру сообщило, что софийский городской суд постановил временно заключить задержанного по делу о взрыве в порту Бейрута россиянина под стражу на срок до 40 дней. Посольство России в Софии пока не получало официальной информации о задержании в Болгарии российского владельца грузового судна Игоря Гречушкина, сообщали РИА Новости в дипмиссии. "Ливанская судебная власть получила уведомление о задержании и попытается через прокуратуру подготовить запрос на экстрадицию, так как между Ливаном и Болгарией нет соглашения о выдаче", - информирует телеканал. По данным источников, запрос на экстрадицию будет включать юридические данные, подчеркивающие важность сотрудничества и допроса владельца корабля по делу о взрыве в порту, который может раскрыть ключевые факты о грузе, его владельце и месте назначения. "В случае отказа Болгарии сотрудничать с Ливаном следователь может направиться в Болгарию или Россию для допроса", - приводит телеканал слова источника. Во вторник перед началом планового заседания кабинета министров министр юстиции Адель Насер заявил журналистам, что власти будут пристально следить за делом, связанным с задержанием владельца судна "Русос", и поддерживать контакт со всеми компетентными органами Болгарии. Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило во вторник, что российский владелец грузового судна, связанного со взрывом в порту Бейрута пять лет назад, задержали в Болгарии по ордеру Интерпола. 48-летний Игорь Гречушкин был задержан 6 сентября в аэропорту Васил Левский в болгарской столице Софии, куда он прибыл из Кипра. Мощный взрыв произошел 4 августа 2020 года в морском порту Бейрута. По официальной версии, озвученной властями, причиной взрыва в порту стала детонация 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры (или нитрата аммония), конфискованной таможенными службами в 2014 году с сухогруза Rhosus и хранившейся на складе. Детонации предшествовало возгорание аммиачной селитры во время сварочных работ. В результате погибли около 200 человек, более шести тысяч получили ранения. 300 тысяч человек остались без крова, практически полностью были разрушены два прибрежных жилых квартала. Экономический ущерб городу в результате взрыва по предварительным оценкам составлял не менее 15 миллиардов долларов.

