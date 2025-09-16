https://ria.ru/20250916/litva-2042222226.html

Литва запретила въезд экс-главе Гагаузии на пять лет

МИД Литвы сообщил во вторник, что запретил въезд в страну экс-главе Гагаузии, лидеру оппозиционной молдавской партии "Сердце Молдовы" Ирине Влах на пять лет.

в мире

молдавия

литва

гагаузия

ирина влах

евгения гуцул

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. МИД Литвы сообщил во вторник, что запретил въезд в страну экс-главе Гагаузии, лидеру оппозиционной молдавской партии "Сердце Молдовы" Ирине Влах на пять лет. "Литва 16 сентября запретила въезд на свою территорию гражданке Молдавии Ирине Влах... Запрет на въезд Влах на территорию Литвы действует в течение пяти лет", - говорится в сообщении на сайте ведомства. МИД Литвы объяснил свое решение якобы связями Влах с Россией. Ранее Канада ввела санкции против 16 физических и двух юридических лиц из Молдавии, в том числе против Влах, главы Гагаузии Евгении Гуцул, оппозиционного молдавского блока "Победа" и ассоциации ветеранов силовых органов Scutul Poporului ("Щит народа"). Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

