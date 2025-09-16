https://ria.ru/20250916/lavrov-2042209375.html
Лавров рассказал о возможных изменениях в структуре Интервидения
Лавров рассказал о возможных изменениях в структуре Интервидения
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Структура международного музыкального конкурса “Интервидение” может измениться при увеличении числа участников, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. “Количество 23 (человека - ред.) для финала оптимально. На будущие конкурсы сейчас не будем загадывать, но если количество будет расти, видимо, придется структуру соревнований уточнить - проводить национальные конкурсы, потом региональные. Это уже дело будущего. Сейчас нам самое главное сделать все, чтобы зрители получили удовольствие от того зрелища, которое готовится”, - сказал он в ходе пресс-конференции по теме подготовки и проведения Международного музыкального конкурса "Интервидение". Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
