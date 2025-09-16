https://ria.ru/20250916/lavrov-2042203669.html
Лавров ответил на вопрос о представителях США на Интервидении
2025-09-16T12:56:00+03:00
2025-09-16T12:56:00+03:00
2025-09-16T13:34:00+03:00
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Участник из США будет представлен на Интервидении, но американская администрация не пришлет представителя в судейский корпус, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Участник из США будет.... Администрация США не будет представлена в судейском корпусе и не пришлет официальную делегацию, но исполнитель будет", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции, посвященной международному музыкальному конкурсу Интервидение.
