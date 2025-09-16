Рейтинг@Mail.ru
Лавров ответил на вопрос о представителях США на Интервидении - РИА Новости, 16.09.2025
Культура
 
12:56 16.09.2025 (обновлено: 13:34 16.09.2025)
Лавров ответил на вопрос о представителях США на Интервидении
Лавров ответил на вопрос о представителях США на Интервидении - РИА Новости, 16.09.2025
Лавров ответил на вопрос о представителях США на Интервидении
Участник из США будет представлен на Интервидении, но американская администрация не пришлет представителя в судейский корпус, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Участник из США будет представлен на Интервидении, но американская администрация не пришлет представителя в судейский корпус, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Участник из США будет.... Администрация США не будет представлена в судейском корпусе и не пришлет официальную делегацию, но исполнитель будет", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции, посвященной международному музыкальному конкурсу Интервидение.
Лавров ответил на вопрос о представителях США на Интервидении

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Участник из США будет представлен на Интервидении, но американская администрация не пришлет представителя в судейский корпус, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Участник из США будет.... Администрация США не будет представлена в судейском корпусе и не пришлет официальную делегацию, но исполнитель будет", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции, посвященной международному музыкальному конкурсу Интервидение.
