Интервидение можно считать мягкой силой, заявил Лавров

Интервидение можно считать мягкой силой, заявил Лавров - РИА Новости, 16.09.2025

Интервидение можно считать мягкой силой, заявил Лавров

2025-09-16T12:47:00+03:00

2025-09-16T12:47:00+03:00

2025-09-16T13:35:00+03:00

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Музыкальный конкурс "Интервидение" можно считать "мягкой силой" только в том смысле, чтобы о России и российском народе знали, несмотря на барьеры коллективного Запада, особенно во времена президентства в США Джо Байдена, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы хотим, чтобы Россию и российский народ знали. Мы считаем вредными те барьеры, которые коллективный Запад возводил, и особенно ту роль, которую администрация Байдена в этом играла. Поэтому, если под "мягкой силой" вы понимаете возможность дать узнать о себе, то, конечно, мы в этом заинтересованы", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о конкурсе как о "мягкой силе", на пресс-конференции по тематике подготовки и проведения международного музыкального конкурса "Интервидение". Он отметил, что если раньше, еще в советские времена, образ России продвигался только с позитивной стороны за рубежом, то сейчас нужно продвигать объективный образ. "Мы хотим, чтобы нас знали со всеми нашими достоинствами и недостатками, тем больше наши недостатки вызывают зависть у многих наших коллег за рубежом", - подчеркнул глава МИД РФ. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

