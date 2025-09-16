Интервидение можно считать мягкой силой, заявил Лавров
Лавров: с помощью Интервидения можно узнать РФ и ее народ
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Первого канала Константин Эрнст и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной проведению международного музыкального конкурса "Интервидение"
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Музыкальный конкурс "Интервидение" можно считать "мягкой силой" только в том смысле, чтобы о России и российском народе знали, несмотря на барьеры коллективного Запада, особенно во времена президентства в США Джо Байдена, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы хотим, чтобы Россию и российский народ знали. Мы считаем вредными те барьеры, которые коллективный Запад возводил, и особенно ту роль, которую администрация Байдена в этом играла. Поэтому, если под "мягкой силой" вы понимаете возможность дать узнать о себе, то, конечно, мы в этом заинтересованы", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о конкурсе как о "мягкой силе", на пресс-конференции по тематике подготовки и проведения международного музыкального конкурса "Интервидение".
Он отметил, что если раньше, еще в советские времена, образ России продвигался только с позитивной стороны за рубежом, то сейчас нужно продвигать объективный образ.
"Мы хотим, чтобы нас знали со всеми нашими достоинствами и недостатками, тем больше наши недостатки вызывают зависть у многих наших коллег за рубежом", - подчеркнул глава МИД РФ.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
