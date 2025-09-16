Рейтинг@Mail.ru
Лавров: США не возражали против участия их исполнителя в Интервидении - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:21 16.09.2025 (обновлено: 13:36 16.09.2025)
https://ria.ru/20250916/lavrov-2042194246.html
Лавров: США не возражали против участия их исполнителя в Интервидении
Лавров: США не возражали против участия их исполнителя в Интервидении - РИА Новости, 16.09.2025
Лавров: США не возражали против участия их исполнителя в Интервидении
США не возражали против участия их исполнителя в конкурсе "Интервидение", но оговорили, что он будет представлен частным образом, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T12:21:00+03:00
2025-09-16T13:36:00+03:00
культура
интервидение – 2025
shaman (ярослав дронов)
сергей лавров
владимир путин
москва
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042209706_0:113:3243:1937_1920x0_80_0_0_e95995723618fc830f1adc30c3f2dc10.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. США не возражали против участия их исполнителя в конкурсе "Интервидение", но оговорили, что он будет представлен частным образом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Участник из США будет. Администрация Соединенных Штатов не возражала, но сказала, пусть это будет частным дело того или иного исполнителя. Мы хотим, чтобы ситуация чуть-чуть успокоилась, много спекуляций на этот счет", - сказал он на пресс-конференции по тематике подготовки и проведения Международного музыкального конкурса "Интервидение". Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250916/intervidenie-2042193729.html
https://ria.ru/20250916/intervidenie-2042186695.html
москва
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042209706_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_a607ee38c4ef2e9f4bba77e4234bfefd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
интервидение – 2025, shaman (ярослав дронов) , сергей лавров, владимир путин, москва, сша, россия
Культура, Интервидение – 2025, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Сергей Лавров, Владимир Путин, Москва, США, Россия
Лавров: США не возражали против участия их исполнителя в Интервидении

Лавров: США не возражали против участия их исполнителя в конкурсе Интервидение

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на пресс-конференции, посвященной проведению международного музыкального конкурса "Интервидение"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на пресс-конференции, посвященной проведению международного музыкального конкурса Интервидение - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на пресс-конференции, посвященной проведению международного музыкального конкурса "Интервидение"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. США не возражали против участия их исполнителя в конкурсе "Интервидение", но оговорили, что он будет представлен частным образом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Участник из США будет. Администрация Соединенных Штатов не возражала, но сказала, пусть это будет частным дело того или иного исполнителя. Мы хотим, чтобы ситуация чуть-чуть успокоилась, много спекуляций на этот счет", - сказал он на пресс-конференции по тематике подготовки и проведения Международного музыкального конкурса "Интервидение".
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Лавров рассказал, почему был возрожден конкурс Интервидение
Вчера, 12:19
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Жеребьевка конкурсантов Интервидения - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Названа длительность финального шоу Интервидения
Вчера, 11:52
 
КультураИнтервидение – 2025SHAMAN (Ярослав Дронов)Сергей ЛавровВладимир ПутинМоскваСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала