Лавров: США не возражали против участия их исполнителя в Интервидении

Лавров: США не возражали против участия их исполнителя в конкурсе Интервидение
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на пресс-конференции, посвященной проведению международного музыкального конкурса "Интервидение"
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. США не возражали против участия их исполнителя в конкурсе "Интервидение", но оговорили, что он будет представлен частным образом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Участник из США будет. Администрация Соединенных Штатов не возражала, но сказала, пусть это будет частным дело того или иного исполнителя. Мы хотим, чтобы ситуация чуть-чуть успокоилась, много спекуляций на этот счет", - сказал он на пресс-конференции по тематике подготовки и проведения Международного музыкального конкурса "Интервидение".
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
