https://ria.ru/20250916/lavrov-2042194246.html

Лавров: США не возражали против участия их исполнителя в Интервидении

Лавров: США не возражали против участия их исполнителя в Интервидении - РИА Новости, 16.09.2025

Лавров: США не возражали против участия их исполнителя в Интервидении

США не возражали против участия их исполнителя в конкурсе "Интервидение", но оговорили, что он будет представлен частным образом, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T12:21:00+03:00

2025-09-16T12:21:00+03:00

2025-09-16T13:36:00+03:00

культура

интервидение – 2025

shaman (ярослав дронов)

сергей лавров

владимир путин

москва

сша

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042209706_0:113:3243:1937_1920x0_80_0_0_e95995723618fc830f1adc30c3f2dc10.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. США не возражали против участия их исполнителя в конкурсе "Интервидение", но оговорили, что он будет представлен частным образом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Участник из США будет. Администрация Соединенных Штатов не возражала, но сказала, пусть это будет частным дело того или иного исполнителя. Мы хотим, чтобы ситуация чуть-чуть успокоилась, много спекуляций на этот счет", - сказал он на пресс-конференции по тематике подготовки и проведения Международного музыкального конкурса "Интервидение". Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

https://ria.ru/20250916/intervidenie-2042193729.html

https://ria.ru/20250916/intervidenie-2042186695.html

москва

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервидение – 2025, shaman (ярослав дронов) , сергей лавров, владимир путин, москва, сша, россия