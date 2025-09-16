Рейтинг@Mail.ru
Россия отходит от термина "недружественные страны", заявил Лавров
11:36 16.09.2025 (обновлено: 17:50 16.09.2025)
Россия отходит от термина "недружественные страны", заявил Лавров
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Россия стремится отказаться от термина "недружественные страны", заявил глава МИД Сергей Лавров."Постепенно отходим от термина "недружественные страны", хотя в законодательстве он остается. Но, как президент, недавно выступая, &lt;...&gt; подчеркнул, что у нас нет недружественных стран, есть страны, у которых недружественное правительство по отношению к Российской Федерации", — сказал он на пресс-конференции по подготовке международного конкурса "Интервидение".Как отметил Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ, Россия никогда не отказывалась от сотрудничества с теми странами, которые хотят развивать с ней связи. Москва открыта к сотрудничеству со всеми государствами, но в первую очередь — с друзьями.Президент также пояснил, что расширение взаимодействия со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Глобального Юга не связано с политической конъюнктурой.Со своей стороны, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что вопрос об исключении страны из списка недружественных может встать на повестку благодаря налаживанию двусторонних отношений.
россия, москва, сергей лавров, в мире, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Москва, Сергей Лавров, В мире, Дмитрий Песков, Владимир Путин
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Россия стремится отказаться от термина "недружественные страны", заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Постепенно отходим от термина "недружественные страны", хотя в законодательстве он остается. Но, как президент, недавно выступая, <...> подчеркнул, что у нас нет недружественных стран, есть страны, у которых недружественное правительство по отношению к Российской Федерации", — сказал он на пресс-конференции по подготовке международного конкурса "Интервидение".
Как отметил Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ, Россия никогда не отказывалась от сотрудничества с теми странами, которые хотят развивать с ней связи. Москва открыта к сотрудничеству со всеми государствами, но в первую очередь — с друзьями.
Президент также пояснил, что расширение взаимодействия со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Глобального Юга не связано с политической конъюнктурой.
Со своей стороны, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что вопрос об исключении страны из списка недружественных может встать на повестку благодаря налаживанию двусторонних отношений.

Правительство утвердило перечень недружественных стран в марте 2022 года, в него входят многие западные государства и их союзники.

РоссияМоскваСергей ЛавровВ миреДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
