Россия отходит от термина "недружественные страны", заявил Лавров

Россия отходит от термина "недружественные страны", заявил Лавров

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Россия стремится отказаться от термина "недружественные страны", заявил глава МИД Сергей Лавров."Постепенно отходим от термина "недружественные страны", хотя в законодательстве он остается. Но, как президент, недавно выступая, <...> подчеркнул, что у нас нет недружественных стран, есть страны, у которых недружественное правительство по отношению к Российской Федерации", — сказал он на пресс-конференции по подготовке международного конкурса "Интервидение".Как отметил Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ, Россия никогда не отказывалась от сотрудничества с теми странами, которые хотят развивать с ней связи. Москва открыта к сотрудничеству со всеми государствами, но в первую очередь — с друзьями.Президент также пояснил, что расширение взаимодействия со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Глобального Юга не связано с политической конъюнктурой.Со своей стороны, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что вопрос об исключении страны из списка недружественных может встать на повестку благодаря налаживанию двусторонних отношений.

