Лавров рассчитывает, что конкурс Интервидение будет ежегодным

2025-09-16T11:52:00+03:00

2025-09-16T13:43:00+03:00

культура

сергей лавров

россия

австралия

интервидение – 2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В России рассчитывают, что конкурс "Интервидение" станет ежегодным и вскоре будет объявлено о том, какая страна будет принимать его в следующем году, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Интерес очень большой к этому проекту, количество стран - 23 вместе с Россией, но, наверняка, были еще желающие. Мы никого не ограничивали. Рады, что все континенты будут представлены. Ну, кроме Австралии. И есть интерес, уже несколько коллег изъявили желание принять такой конкурс и в следующем году и через два года. Так что, надеюсь, сделаем этот конкурс ежегодным. По крайней мере интерес к этому есть", - сказал Лавров журналистам. "Надеюсь, что сможем вскоре, если не во время финала, то вскоре после объявить о том, где планируется следующий конкурс", - сказал министр.

россия

австралия

2025

сергей лавров, россия, австралия, интервидение – 2025