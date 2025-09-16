https://ria.ru/20250916/lavrov--2042186861.html
Лавров рассчитывает, что конкурс Интервидение будет ежегодным
16.09.2025
Лавров рассчитывает, что конкурс Интервидение будет ежегодным
В России рассчитывают, что конкурс "Интервидение" станет ежегодным и вскоре будет объявлено о том, какая страна будет принимать его в следующем году, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В России рассчитывают, что конкурс "Интервидение" станет ежегодным и вскоре будет объявлено о том, какая страна будет принимать его в следующем году, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Интерес очень большой к этому проекту, количество стран - 23 вместе с Россией, но, наверняка, были еще желающие. Мы никого не ограничивали. Рады, что все континенты будут представлены. Ну, кроме Австралии. И есть интерес, уже несколько коллег изъявили желание принять такой конкурс и в следующем году и через два года. Так что, надеюсь, сделаем этот конкурс ежегодным. По крайней мере интерес к этому есть", - сказал Лавров журналистам. "Надеюсь, что сможем вскоре, если не во время финала, то вскоре после объявить о том, где планируется следующий конкурс", - сказал министр.
Лавров рассчитывает, что конкурс Интервидение будет ежегодным
Глава МИД Лавров рассчитывает, что конкурс Интервидение будет ежегодным