Культура
 
11:52 16.09.2025 (обновлено: 13:43 16.09.2025)
Лавров рассчитывает, что конкурс Интервидение будет ежегодным
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В России рассчитывают, что конкурс "Интервидение" станет ежегодным и вскоре будет объявлено о том, какая страна будет принимать его в следующем году, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Интерес очень большой к этому проекту, количество стран - 23 вместе с Россией, но, наверняка, были еще желающие. Мы никого не ограничивали. Рады, что все континенты будут представлены. Ну, кроме Австралии. И есть интерес, уже несколько коллег изъявили желание принять такой конкурс и в следующем году и через два года. Так что, надеюсь, сделаем этот конкурс ежегодным. По крайней мере интерес к этому есть", - сказал Лавров журналистам. "Надеюсь, что сможем вскоре, если не во время финала, то вскоре после объявить о том, где планируется следующий конкурс", - сказал министр.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В России рассчитывают, что конкурс "Интервидение" станет ежегодным и вскоре будет объявлено о том, какая страна будет принимать его в следующем году, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Интерес очень большой к этому проекту, количество стран - 23 вместе с Россией, но, наверняка, были еще желающие. Мы никого не ограничивали. Рады, что все континенты будут представлены. Ну, кроме Австралии. И есть интерес, уже несколько коллег изъявили желание принять такой конкурс и в следующем году и через два года. Так что, надеюсь, сделаем этот конкурс ежегодным. По крайней мере интерес к этому есть", - сказал Лавров журналистам.
"Надеюсь, что сможем вскоре, если не во время финала, то вскоре после объявить о том, где планируется следующий конкурс", - сказал министр.
Жеребьевка конкурсантов Интервидения - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Лавров ответил на вопрос о визах для участников Интервидения
Вчера, 11:33
 
