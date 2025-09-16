Суд постановил экстрадировать арестованного в Италии украинца в Германию
Суд постановил выслать обвиняемого в подрыве газопроводов украинца в Германию
Сергей Кузнецов после заседания суда в Болонье. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Суд в Италии постановил экстрадировать в Германию подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца, передает агентство Рейтер.
"Итальянский суд принял решение об экстрадиции в Германию украинца, подозреваемого в причастности в атаке на газопровод "Северный поток" в 2022 году", - говорится в сообщении агентства.
В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. Суд Болоньи подтвердил арест и назначил заседание по вопросу его экстрадиции в ФРГ. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
