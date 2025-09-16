Рейтинг@Mail.ru
23:37 16.09.2025
Умер зампред совета министров Кубы Рикардо Кабрисас Руис
в мире
куба
россия
рикардо кабрисас руис
мигель диас-канель
МЕХИКО, 16 сен - РИА Новости. Заместитель председателя совета министров Кубы, сопредседатель российско-кубинской межправительственной комиссии Рикардо Кабрисас Руис скончался на 89-м году, сообщил президент республики Мигель Диас-Канель. "Очень печальная новость для Кубы - кончина дорогого товарища Рикардо Кабрисаса Руиса, образцового человека, который посвятил всю свою жизнь Революции. Наши самые искренние соболезнования и крепкие объятия его семье и друзьям в этот трудный момент", - написал Диас-Канель в своем блоге в X. Кабрисас в течение десятилетий занимал ключевые посты в правительстве Кубы, курировал вопросы экономики, внешней торговли и сотрудничества с Россией, оставаясь одним из наиболее известных представителей руководства республики.
в мире, куба, россия, рикардо кабрисас руис, мигель диас-канель
В мире, Куба, Россия, Рикардо Кабрисас Руис, Мигель Диас-Канель
Рикардо Кабрисас Руис. Архивное фото
МЕХИКО, 16 сен - РИА Новости. Заместитель председателя совета министров Кубы, сопредседатель российско-кубинской межправительственной комиссии Рикардо Кабрисас Руис скончался на 89-м году, сообщил президент республики Мигель Диас-Канель.
"Очень печальная новость для Кубы - кончина дорогого товарища Рикардо Кабрисаса Руиса, образцового человека, который посвятил всю свою жизнь Революции. Наши самые искренние соболезнования и крепкие объятия его семье и друзьям в этот трудный момент", - написал Диас-Канель в своем блоге в X.
Кабрисас в течение десятилетий занимал ключевые посты в правительстве Кубы, курировал вопросы экономики, внешней торговли и сотрудничества с Россией, оставаясь одним из наиболее известных представителей руководства республики.
 
В миреКубаРоссияРикардо Кабрисас РуисМигель Диас-Канель
 
 
