https://ria.ru/20250916/kuba-2042356514.html
Умер зампред совета министров Кубы Рикардо Кабрисас Руис
Умер зампред совета министров Кубы Рикардо Кабрисас Руис - РИА Новости, 16.09.2025
Умер зампред совета министров Кубы Рикардо Кабрисас Руис
Заместитель председателя совета министров Кубы, сопредседатель российско-кубинской межправительственной комиссии Рикардо Кабрисас Руис скончался на 89-м году,... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T23:37:00+03:00
2025-09-16T23:37:00+03:00
2025-09-16T23:37:00+03:00
в мире
куба
россия
рикардо кабрисас руис
мигель диас-канель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156031/69/1560316915_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f0235ea4e6f4d5aab969ec7bbfefc06b.jpg
МЕХИКО, 16 сен - РИА Новости. Заместитель председателя совета министров Кубы, сопредседатель российско-кубинской межправительственной комиссии Рикардо Кабрисас Руис скончался на 89-м году, сообщил президент республики Мигель Диас-Канель. "Очень печальная новость для Кубы - кончина дорогого товарища Рикардо Кабрисаса Руиса, образцового человека, который посвятил всю свою жизнь Революции. Наши самые искренние соболезнования и крепкие объятия его семье и друзьям в этот трудный момент", - написал Диас-Канель в своем блоге в X. Кабрисас в течение десятилетий занимал ключевые посты в правительстве Кубы, курировал вопросы экономики, внешней торговли и сотрудничества с Россией, оставаясь одним из наиболее известных представителей руководства республики.
куба
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156031/69/1560316915_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_106df7037923b63734b6b6bec5b604b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куба, россия, рикардо кабрисас руис, мигель диас-канель
В мире, Куба, Россия, Рикардо Кабрисас Руис, Мигель Диас-Канель
Умер зампред совета министров Кубы Рикардо Кабрисас Руис
Зампред совета министров Кубы Рикардо Кабрисас Руис умер на 89-м году жизни