Умер зампред совета министров Кубы Рикардо Кабрисас Руис

Умер зампред совета министров Кубы Рикардо Кабрисас Руис - РИА Новости, 16.09.2025

Умер зампред совета министров Кубы Рикардо Кабрисас Руис

16.09.2025

МЕХИКО, 16 сен - РИА Новости. Заместитель председателя совета министров Кубы, сопредседатель российско-кубинской межправительственной комиссии Рикардо Кабрисас Руис скончался на 89-м году, сообщил президент республики Мигель Диас-Канель. "Очень печальная новость для Кубы - кончина дорогого товарища Рикардо Кабрисаса Руиса, образцового человека, который посвятил всю свою жизнь Революции. Наши самые искренние соболезнования и крепкие объятия его семье и друзьям в этот трудный момент", - написал Диас-Канель в своем блоге в X. Кабрисас в течение десятилетий занимал ключевые посты в правительстве Кубы, курировал вопросы экономики, внешней торговли и сотрудничества с Россией, оставаясь одним из наиболее известных представителей руководства республики.

