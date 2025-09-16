Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе задержали подозреваемого в призывах атаковать Крымский мост
11:57 16.09.2025
В Севастополе задержали подозреваемого в призывах атаковать Крымский мост
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Задержан житель Севастополя, призывавший атаковать Крымский мост и совершать насилие над россиянами, ему грозит до семи лет колонии, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. "Задержан житель Севастополя, подозреваемый в совершении публичных призывов к террористической и экстремистской деятельности, оправдании терроризма в сети интернет", - говорится в сообщении. По данным ведомства, 22-летний мужчина в групповых переписках проукраинских телеграм-каналов публиковал комментарии, призывающие к нанесению ракетного удара по Крымскому мосту, насильственным действиям в отношении российских граждан. "Кроме того, отдельные публикации мужчины оправдывали действия ВСУ в Курской области", - подчеркнули в пресс-службе. Согласно заключению специалиста, опубликованные сообщения содержат оправдание террористической деятельности по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды. "Использование аккаунта с псевдонимом не помогло избежать предусмотренной законом ответственности", - подчеркнули в управлении и добавили, что в отношении мужчины возбуждены уголовные дела за публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Задержан житель Севастополя, призывавший атаковать Крымский мост и совершать насилие над россиянами, ему грозит до семи лет колонии, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
"Задержан житель Севастополя, подозреваемый в совершении публичных призывов к террористической и экстремистской деятельности, оправдании терроризма в сети интернет", - говорится в сообщении.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Жителя Крыма задержали за призывы к уничтожению Крымского моста
6 мая, 10:52
По данным ведомства, 22-летний мужчина в групповых переписках проукраинских телеграм-каналов публиковал комментарии, призывающие к нанесению ракетного удара по Крымскому мосту, насильственным действиям в отношении российских граждан.
"Кроме того, отдельные публикации мужчины оправдывали действия ВСУ в Курской области", - подчеркнули в пресс-службе.
Согласно заключению специалиста, опубликованные сообщения содержат оправдание террористической деятельности по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды.
"Использование аккаунта с псевдонимом не помогло избежать предусмотренной законом ответственности", - подчеркнули в управлении и добавили, что в отношении мужчины возбуждены уголовные дела за публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Суд продлил арест фигурантов дела о теракте на Крымском мосту
5 сентября, 02:19
Суд продлил арест фигурантов дела о теракте на Крымском мосту
5 сентября, 02:19
 
