В Севастополе задержали подозреваемого в призывах атаковать Крымский мост
В Севастополе задержали подозреваемого в призывах атаковать Крымский мост - РИА Новости, 16.09.2025
В Севастополе задержали подозреваемого в призывах атаковать Крымский мост
Задержан житель Севастополя, призывавший атаковать Крымский мост и совершать насилие над россиянами, ему грозит до семи лет колонии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T11:57:00+03:00
2025-09-16T11:57:00+03:00
2025-09-16T11:59:00+03:00
происшествия
севастополь
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
республика крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Задержан житель Севастополя, призывавший атаковать Крымский мост и совершать насилие над россиянами, ему грозит до семи лет колонии, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. "Задержан житель Севастополя, подозреваемый в совершении публичных призывов к террористической и экстремистской деятельности, оправдании терроризма в сети интернет", - говорится в сообщении. По данным ведомства, 22-летний мужчина в групповых переписках проукраинских телеграм-каналов публиковал комментарии, призывающие к нанесению ракетного удара по Крымскому мосту, насильственным действиям в отношении российских граждан. "Кроме того, отдельные публикации мужчины оправдывали действия ВСУ в Курской области", - подчеркнули в пресс-службе. Согласно заключению специалиста, опубликованные сообщения содержат оправдание террористической деятельности по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды. "Использование аккаунта с псевдонимом не помогло избежать предусмотренной законом ответственности", - подчеркнули в управлении и добавили, что в отношении мужчины возбуждены уголовные дела за публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
севастополь
россия
республика крым
В Севастополе задержали подозреваемого в призывах атаковать Крымский мост
