Кнайсль оценила вероятность политического насилия в Европе

2025-09-16T03:05:00+03:00
2025-09-16T03:05:00+03:00
2025-09-16T05:51:00+03:00
в мире
европа
сша
австрия
чарли кирк
карин кнайсль
дональд трамп
санкт-петербургский государственный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991175038_0:131:2933:1780_1920x0_80_0_0_18db84292b971d9641a8c5f887d6c3e7.jpg
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Случаи политического насилия, подобные убийству американского активиста Чарли Кирка, могут произойти в Европе, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. "Да, но они уже случались. Мы стали свидетелями попытки покушения на (словацкого премьер Роберта – ред.) Фицо в Словакии. Мы видели, я бы сказала, много насилия, которое не попадает в заголовки", - сказала она, говоря о вероятности происшествий в Европе, аналогичных убийству активиста Кирка. Как отметила экс-глава МИД Австрии, убийство Кирка произошло в тех условиях, когда в США уже укоренилась атмосфера насилия. Так, она напомнила о покушении на президента США Дональда Трампа в 2024 году, культуре отмены и утрате ориентиров у молодежи. При этом Кнайсль обратила внимание, что в Европе уже на регулярной основе происходят нападения и прочие инциденты с участием мигрантов, о которых принято не говорить. В то время, как в США после убийства украинской беженки Ирины Заруцкой последовала немедленная реакция со стороны политических деятелей, включая самого Трампа, в европейских странах эти происшествия замалчивают, подчеркивает она. "Если бы, не дай Бог, в Германии сторонник правых толкнул бы кого-то с мигрантскими корнями под поезд, последовала бы очень жесткая реакция", - заключила Кнайсль. Сторонник Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
европа
сша
австрия
