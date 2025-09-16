Рейтинг@Mail.ru
Кнайсль оценила вероятность политического насилия в Европе - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:05 16.09.2025 (обновлено: 05:51 16.09.2025)
https://ria.ru/20250916/knaysl-2042133016.html
Кнайсль оценила вероятность политического насилия в Европе
Кнайсль оценила вероятность политического насилия в Европе - РИА Новости, 16.09.2025
Кнайсль оценила вероятность политического насилия в Европе
Случаи политического насилия, подобные убийству американского активиста Чарли Кирка, могут произойти в Европе, заявила в интервью РИА Новости экс-министр... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T03:05:00+03:00
2025-09-16T05:51:00+03:00
в мире
европа
сша
австрия
чарли кирк
карин кнайсль
дональд трамп
санкт-петербургский государственный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991175038_0:131:2933:1780_1920x0_80_0_0_18db84292b971d9641a8c5f887d6c3e7.jpg
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Случаи политического насилия, подобные убийству американского активиста Чарли Кирка, могут произойти в Европе, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. "Да, но они уже случались. Мы стали свидетелями попытки покушения на (словацкого премьер Роберта – ред.) Фицо в Словакии. Мы видели, я бы сказала, много насилия, которое не попадает в заголовки", - сказала она, говоря о вероятности происшествий в Европе, аналогичных убийству активиста Кирка. Как отметила экс-глава МИД Австрии, убийство Кирка произошло в тех условиях, когда в США уже укоренилась атмосфера насилия. Так, она напомнила о покушении на президента США Дональда Трампа в 2024 году, культуре отмены и утрате ориентиров у молодежи. При этом Кнайсль обратила внимание, что в Европе уже на регулярной основе происходят нападения и прочие инциденты с участием мигрантов, о которых принято не говорить. В то время, как в США после убийства украинской беженки Ирины Заруцкой последовала немедленная реакция со стороны политических деятелей, включая самого Трампа, в европейских странах эти происшествия замалчивают, подчеркивает она. "Если бы, не дай Бог, в Германии сторонник правых толкнул бы кого-то с мигрантскими корнями под поезд, последовала бы очень жесткая реакция", - заключила Кнайсль. Сторонник Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
https://ria.ru/20250915/evropa-2041847597.html
https://ria.ru/20250913/kirk-2041750876.html
европа
сша
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991175038_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fe14e61ca1be7d7c398a5e719fe0f030.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, сша, австрия, чарли кирк, карин кнайсль, дональд трамп, санкт-петербургский государственный университет, центральное разведывательное управление (цру), убийство американского политика чарли кирка
В мире, Европа, США, Австрия, Чарли Кирк, Карин Кнайсль, Дональд Трамп, Санкт-Петербургский государственный университет, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Убийство американского политика Чарли Кирка
Кнайсль оценила вероятность политического насилия в Европе

Кнайсль допустила, что в Европе может произойти насилие, подобное убийству Кирка

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Карин Кнайсль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Случаи политического насилия, подобные убийству американского активиста Чарли Кирка, могут произойти в Европе, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"Да, но они уже случались. Мы стали свидетелями попытки покушения на (словацкого премьер Роберта – ред.) Фицо в Словакии. Мы видели, я бы сказала, много насилия, которое не попадает в заголовки", - сказала она, говоря о вероятности происшествий в Европе, аналогичных убийству активиста Кирка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Восточный страх: Европа приготовилась к вторжению
Вчера, 08:00
Как отметила экс-глава МИД Австрии, убийство Кирка произошло в тех условиях, когда в США уже укоренилась атмосфера насилия. Так, она напомнила о покушении на президента США Дональда Трампа в 2024 году, культуре отмены и утрате ориентиров у молодежи.
При этом Кнайсль обратила внимание, что в Европе уже на регулярной основе происходят нападения и прочие инциденты с участием мигрантов, о которых принято не говорить. В то время, как в США после убийства украинской беженки Ирины Заруцкой последовала немедленная реакция со стороны политических деятелей, включая самого Трампа, в европейских странах эти происшествия замалчивают, подчеркивает она.
"Если бы, не дай Бог, в Германии сторонник правых толкнул бы кого-то с мигрантскими корнями под поезд, последовала бы очень жесткая реакция", - заключила Кнайсль.
Сторонник Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского активиста Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
В Fox News узнали подробности о подозреваемом в убийстве Кирка
13 сентября, 22:39
 
В миреЕвропаСШААвстрияЧарли КиркКарин КнайсльДональд ТрампСанкт-Петербургский государственный университетЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Убийство американского политика Чарли Кирка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала