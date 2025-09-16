https://ria.ru/20250916/kitaj-2042235357.html
"Иннопрактика" и РКЦ ЦЭ создадут в Китае инновационный хаб
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Компания "Иннопрактика" и Российско-китайский научно-исследовательский центр цифровой экономики (РКЦ ЦЭ) подписали соглашение о стратегическом партнерстве, предусматривающее создание в КНР инновационного хаба для продвижения российских технологий и развития двустороннего научно-технического сотрудничества. Как сообщили в РКЦ ЦЭ, подписание состоялось в рамках Форума партнёрства БРИКС по новой промышленной революции в городе Сямэнь в присутствии представителей Министерства промышленности и информатизации КНР и Народного правительства провинции Фуцзянь. Соглашение подписали первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика", общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова и директор с российской стороны РКЦ ЦЭ Мехри Алиев. Ключевые цели соглашения - создание на базе РКЦ ЦЭ Инновационного хаба для представления интересов "Иннопрактики" в КНР, содействие интеграции российских научно-технологических достижений в глобальную инновационную экосистему, координация научно-технического диалога между Россией и Китаем, развитие кросс-граничных партнерств и укрепление технологического суверенитета. Хаб планирует работу по поддержке и коммерциализации проектов российских компаний и научных организаций в Китае, консультационному сопровождению выхода на высокотехнологичные рынки КНР, организации совместных исследований и деловых мероприятий, а также созданию информационной платформы для презентации проектов и поиска партнеров. "Иннопрактика" – негосударственный институт развития, миссией которого является содействие росту национального человеческого капитала России путем формирования благоприятных условий для создания новых технологий и продуктов. Российско-китайский научно-исследовательский центр цифровой экономики (РКЦ ЦЭ) - структура, созданная для развития двустороннего сотрудничества в сфере цифровой трансформации, технологий и инноваций. Центр занимается аналитической, консультационной и экспертной деятельностью, способствуя укреплению партнерских связей между российскими и китайскими организациями в области высоких технологий.
