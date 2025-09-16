Рейтинг@Mail.ru
Пекин будет защищать интересы китайских компаний за рубежом - РИА Новости, 16.09.2025
06:16 16.09.2025
Пекин будет защищать интересы китайских компаний за рубежом
в мире
китай
сша
пекин
скотт бессент
дональд трамп
ПЕКИН, 16 сен – РИА Новости. Пекин будет защищать законные права и интересы компаний с участием китайского капитала за рубежом, заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн на торговых переговорах с США. Китай на переговорах в Мадриде 14-15 сентября представлял вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, американскую сторону - министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир. "Решимость Китая защищать свои законные права и интересы непоколебима, Пекин будет решительно отстаивать национальные интересы, а также законные права и интересы предприятий с участием китайского капитала за рубежом", - заявил Хэ Лифэн, слова которого во вторник на своем сайте приводит министерство коммерции КНР. По его словам, "что касается вопроса TikTok, Китай будет рассматривать и выдавать разрешение на экспорт технологий в соответствии с законами и нормативными актами". "В то же время правительство КНР полностью уважает волю китайских компаний, ведущих деятельность за рубежом, и поддерживает их в проведении равноправных коммерческих переговоров с их партнерами на основе рыночных принципов", - добавил вице-премьер Госсовета КНР. Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
китай
сша
пекин
в мире, китай, сша, пекин, скотт бессент, дональд трамп
В мире, Китай, США, Пекин, Скотт Бессент, Дональд Трамп
Район Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
В миреКитайСШАПекинСкотт БессентДональд Трамп
 
 
