https://ria.ru/20250916/kitaj-2042142138.html

Китай и США достигли базового консенсуса по TikTok

Китай и США достигли базового консенсуса по TikTok - РИА Новости, 16.09.2025

Китай и США достигли базового консенсуса по TikTok

Китай и США по итогам торговых переговоров в Мадриде смогли достичь базового рамочного консенсуса по урегулированию вопросов, связанных с TikTok, сообщает во... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T05:53:00+03:00

2025-09-16T05:53:00+03:00

2025-09-16T05:53:00+03:00

в мире

китай

сша

мадрид

скотт бессент

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151691/70/1516917015_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_93b129ab23d85f9901d24add8b99fc2d.jpg

ПЕКИН, 16 сен – РИА Новости. Китай и США по итогам торговых переговоров в Мадриде смогли достичь базового рамочного консенсуса по урегулированию вопросов, связанных с TikTok, сообщает во вторник министерство коммерции КНР. Китай на переговорах в Мадриде 14-15 сентября представлял вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, американскую сторону - министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир. "Руководствуясь важным консенсусом, достигнутым в ходе телефонного разговора лидеров двух государств, стороны провели откровенные, углубленные и конструктивные обсуждения по торгово-экономическим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в опубликованном во вторник заявлении ведомства. Отмечается, что Китай и США "достигли базового рамочного консенсуса по надлежащему урегулированию вопросов, связанных с TikTok, путем сотрудничества, снижения инвестиционных барьеров и содействия соответствующему торгово-экономическому сотрудничеству". Указано, что далее стороны проведут консультации по соответствующим итоговым документам и выполнят необходимые внутригосударственные процедуры по их утверждению. Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.

https://ria.ru/20250916/tramp-2042128150.html

https://ria.ru/20250407/kitay-2009766035.html

китай

сша

мадрид

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сша, мадрид, скотт бессент, дональд трамп