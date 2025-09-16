Рейтинг@Mail.ru
Китай и США достигли базового консенсуса по TikTok - РИА Новости, 16.09.2025
05:53 16.09.2025
Китай и США достигли базового консенсуса по TikTok
Китай и США достигли базового консенсуса по TikTok
ПЕКИН, 16 сен – РИА Новости. Китай и США по итогам торговых переговоров в Мадриде смогли достичь базового рамочного консенсуса по урегулированию вопросов, связанных с TikTok, сообщает во вторник министерство коммерции КНР. Китай на переговорах в Мадриде 14-15 сентября представлял вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, американскую сторону - министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир. "Руководствуясь важным консенсусом, достигнутым в ходе телефонного разговора лидеров двух государств, стороны провели откровенные, углубленные и конструктивные обсуждения по торгово-экономическим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в опубликованном во вторник заявлении ведомства. Отмечается, что Китай и США "достигли базового рамочного консенсуса по надлежащему урегулированию вопросов, связанных с TikTok, путем сотрудничества, снижения инвестиционных барьеров и содействия соответствующему торгово-экономическому сотрудничеству". Указано, что далее стороны проведут консультации по соответствующим итоговым документам и выполнят необходимые внутригосударственные процедуры по их утверждению. Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
в мире, китай, сша, мадрид, скотт бессент, дональд трамп
В мире, Китай, США, Мадрид, Скотт Бессент, Дональд Трамп
Деловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао. Архивное фото
В миреКитайСШАМадридСкотт БессентДональд Трамп
 
 
