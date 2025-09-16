Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемый в убийстве Кирка объяснил мотив убийства - РИА Новости, 16.09.2025
22:51 16.09.2025
Обвиняемый в убийстве Кирка объяснил мотив убийства
2025-09-16T22:51:00+03:00
2025-09-16T22:51:00+03:00
в мире
украина
сша
юта
чарли кирк
дональд трамп
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
ПРОВО (штат Юта, США), 16 сен - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве Чарли Кирка Тайлер Робинсон объяснил мотив преступления в том числе тем, что активист распространял "слишком много ненависти", сообщил прокурор округа Юта Джеффри Грей. "Когда его спросили, почему он это сделал, Робинсон объяснил, что вокруг слишком много зла, а этот парень, Чарли Кирк, распространяет слишком много ненависти", – сказал Грей в ходе пресс-конференции. Соответствующее признание Робинсон сделал родителям, не силовикам. Сам обвиняемый, как сообщали власти штата, не сотрудничает со следствием и не признает вины. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
украина
сша
юта
в мире, украина, сша, юта, чарли кирк, дональд трамп, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, США, Юта, Чарли Кирк, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
© Фото опубликовано американскими СМИПодозреваемый в убийстве Чарли Кирка
© Фото опубликовано американскими СМИ
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка. Архивное фото
ПРОВО (штат Юта, США), 16 сен - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве Чарли Кирка Тайлер Робинсон объяснил мотив преступления в том числе тем, что активист распространял "слишком много ненависти", сообщил прокурор округа Юта Джеффри Грей.
"Когда его спросили, почему он это сделал, Робинсон объяснил, что вокруг слишком много зла, а этот парень, Чарли Кирк, распространяет слишком много ненависти", – сказал Грей в ходе пресс-конференции.
Соответствующее признание Робинсон сделал родителям, не силовикам. Сам обвиняемый, как сообщали власти штата, не сотрудничает со следствием и не признает вины.
Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
В США будут добиваться смертной казни для обвиняемого в убийстве Кирка
Вчера, 21:48
 
В миреУкраинаСШАЮтаЧарли КиркДональд ТрампВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
