У следствия нет данных о других подозреваемых в покушении на Кирка
У следствия нет данных о других подозреваемых в покушении на Кирка
ПРОВО (штат Юта, США), 16 сен - РИА Новости. Следствие пока не располагает информацией о других подозреваемых в покушении на консервативного активиста Чарли Кирка в Юте, однако правоохранительные органы расследуют все зацепки, заявил окружной прокурор Джеффри Грэй. "На данный момент у нас нет информации о других подозреваемых, но я знаю, что наши правоохранительные органы продолжают проверять все зацепки", - сказал Грей журналистам.
