У следствия нет данных о других подозреваемых в покушении на Кирка - РИА Новости, 16.09.2025
22:16 16.09.2025
У следствия нет данных о других подозреваемых в покушении на Кирка
2025-09-16T22:16:00+03:00
2025-09-16T22:16:00+03:00
ПРОВО (штат Юта, США), 16 сен - РИА Новости. Следствие пока не располагает информацией о других подозреваемых в покушении на консервативного активиста Чарли Кирка в Юте, однако правоохранительные органы расследуют все зацепки, заявил окружной прокурор Джеффри Грэй. "На данный момент у нас нет информации о других подозреваемых, но я знаю, что наши правоохранительные органы продолжают проверять все зацепки", - сказал Грей журналистам.
в мире, юта, чарли кирк, убийство американского политика чарли кирка
В мире, Юта, Чарли Кирк, Убийство американского политика Чарли Кирка
ПРОВО (штат Юта, США), 16 сен - РИА Новости. Следствие пока не располагает информацией о других подозреваемых в покушении на консервативного активиста Чарли Кирка в Юте, однако правоохранительные органы расследуют все зацепки, заявил окружной прокурор Джеффри Грэй.
"На данный момент у нас нет информации о других подозреваемых, но я знаю, что наши правоохранительные органы продолжают проверять все зацепки", - сказал Грей журналистам.
