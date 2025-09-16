Около 180 жалоб поступило на учителей в Техасе за посты об убийстве Кирка
В Техасе отметили 180 жалоб на учителей за посты с одобрением убийства Кирка
© Pixabay / Pixabay License/PexelsСмартфон
© Pixabay / Pixabay License/Pexels
Смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Управление по делам образования Техаса расследует около 180 жалоб на учителей, обвиняемых в публикации постов в социальных сетях с одобрением убийства американского активиста Чарли Кирка, тогда как несколько преподавателей в штате уже понесли наказание, сообщает портал Texas Tribune.
" Управление по делам образования Техаса расследует около 180 жалоб против учителей, обвиняемых в том, что они оставили неуместные комментарии в сети интернет по поводу убийства Чарли Кирка, тогда как несколько преподавателей уже понесли наказание", - говорится в сообщении портала.
Активисты и законодатели призывают увольнять и отстранять тех, кто в насмешливой манере отзывается о Кирке или радуется его смерти, сообщил портал.
В штате Техас уже шесть школьных округов предприняли дисциплинарные меры в отношении высказываний персонала по поводу убийства активиста.
Ранее американские авиакомпании, в частности Delta Air Lines, American Airlines и United Airlines, а также газета Washington Post и телеканал MSNBC, уволили сотрудников за посты в социальных сетях c одобрением убийства Кирка.
Сторонник президента США Дональда Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
Убийце активиста Кирка может грозить расстрел
Вчера, 05:05