От извращений к убийствам: на чьих руках кровь Чарли Кирка?

От извращений к убийствам: на чьих руках кровь Чарли Кирка?

От извращений к убийствам: на чьих руках кровь Чарли Кирка?

У левацкой, и потому – помойной медийки, случился кризис жанра: там не знают, как описывать мотивы расправы с Чарли Кирком. И хотя тот, кто избрал влиятельного... РИА Новости, 16.09.2025

У левацкой, и потому – помойной медийки, случился кризис жанра: там не знают, как описывать мотивы расправы с Чарли Кирком. И хотя тот, кто избрал влиятельного общественного деятеля в качестве мишени, с фэбээровцами не сотрудничает, зато чрезвычайно активен сексуальный партнер убийцы Кирка. Его зовут Лэнс Твиггс. И это мужчина, совершающий "трансгендерный* переход".Если и есть сегодня пересышение зла, вплоть до кристаллизации в его наиболее отвратительной и людоедской форме, то это случившееся в Юте.Итак, убитый Чарли Кирк, белозубый спортивный красавец, счастливо женатый на ослепительной Эрике, отец двух детей – яркий оратор, называвший трансгендерную* чушь моральным крахом американской цивилизации. Кирк - на одной стороне баррикад.И вялое давно не мывшееся нечто, отдаленно мужское, пусть и одетое в очень несвежее, но женское платье – на другой.Хотя у убийцы Кирка Тайлера Робинсона, судя по всему, не было гендерной дисфории (психического заболевания, при котором пациент не признает своего биологического пола), но гомосексуальная* связь со всеми присущими этому девиантному поведению особенностями у него имелась.Те, кто десятилетиями выдавал патологию за норму, кто смещал и заштриховывал границы между полами, предлагая вместо этого гендерно-флюидную ересь, конечной целью ставили изничтожение мужского и женского начал. Выстрел из оптической винтовки, попадание в сонную артерию, фонтан крови на белоснежной футболке – это абсолютно закономерный итог не менее абсолютного бандитизма глобалистов, придумавших для слабых умом и психикой персонажей и персонажек, неудачников и неудачниц, да и просто тяжело больных психически людей отмазку и сказку про "трансгендеров"* и про их "права".Внедрение этой отмазки в глобалистскую повесточку началось еще в начале 60-ых. Оно сопровождалось кровью и смертями. Антинаучную ересь о том, что "полов не существует", а есть лишь "социально навязанные" гендеры, начал продвигать американский психолог Джон Мани. Это сопровождалось самоубийством его пациентов, двух мальчиков-близнецов. Одного из которых он рекомендовал воспитывать как девочку. Даже сдержанное по тону описание тех садистских приемов, которые Джон Мани использовал, вызывает тошноту.Дети отнюдь не были сиротами, они росли в благополучной семье. Родители полагали, что они приводят своих отпрысков на консультации к знаменитому и респектабельному психологу, тогда как Джон Мани был алчным шарлатаном. Его пациенты ушли из жизни – один из братьев застрелился, другой повесился. А у Джона Мани все было отлично: тысячи публикаций, слава, деньги, рейтинг цитируемости улетал в небеса. А еще клиника – при университете Джона Хопкинса. Частная, то есть почти непрозрачная для внешнего аудита. Оттуда и пошла мода на изучение всего гендерно-флюидного. На то, чтобы ставить эксперименты. Над людьми. Прописывая им гормональную терапию и используя их в качестве подопытных кроликов. Ну и чтобы проводить операции по смене пола. На все это выписывались немыслимо жирные гранты и отпускались такие же сочные пожертвования.Следующий этап – когда антинаучная шарлатанская ересь была оформлена на манер медицинских исследований, опубликованных и отрецензированных, их результаты отправили в Женеву, в штаб-квартиру ВОЗ. Под диким лоббистским прессингом и влиянием развязанной в медиа кампании о "равноправии" и "победе любви над реакционной маскулинностью" психическое заболевание, изученное, описанное и названное гендерной дисфорией, вычеркнули из списка тяжелых ментальных недугов. Потому вычеркнули, что "как можно сегодня стигматизировать трансгендеров*, вы в своем уме?".Все остальное – требования осмотра мужчин, решивших, что она женщина, да, тех самых, в несвежих от мужского пота платьях, разрушение карьер и отмена гинекологов, отказавшихся осматривать бородатых фемин, все эти визги, что миром психически больных людей, оказывается, "правит любовь" - было делом техники.Планетарный цирк уродов смешон (если не вызывает у нормального мужчины и его спутницы, жены, подруги, возлюбленной желание весь этот ад развидеть) только поначалу. Потом там начинает литься кровь. Настоящая кровь.Как она пролилась в результате садистских штучек доктора Джона Мани, де-факто убившего двух мальчиков.Как она пролилась на университетском кампусе в штате Юта, когда полностью слетевший с катушек девиантный гомосексуалист застрелил мужчину. Мужа. Отца.Таков итог, и, к сожалению, отнюдь не окончательный, эксперимента по отмене маскулинности и феминности. Глобалисты верны себе до последней запятой: вторгаясь в страны с помощью "мягкой силы", они перепрограммируют население, ставя ему программную задачу самоаннигиляции.Вторгаясь в организм и пытаясь изменить природный биологический конструкт, они уничтожают личность, порождая на свет гомункулусов-недомужчин и недоженщин.Вторгаясь в нравы и разрушая традиции, глобалисты толкают гомункулусов к уничтожению нормы. То есть к массовым убийствам. Трагедия Чарли Кирка – к сожалению, лишь этап. И, к еще большему сожалению, у нее есть все шансы повториться.

