Рейтинг@Mail.ru
От извращений к убийствам: на чьих руках кровь Чарли Кирка? - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 16.09.2025 (обновлено: 08:01 16.09.2025)
https://ria.ru/20250916/kirk-2042143645.html
От извращений к убийствам: на чьих руках кровь Чарли Кирка?
От извращений к убийствам: на чьих руках кровь Чарли Кирка? - РИА Новости, 16.09.2025
От извращений к убийствам: на чьих руках кровь Чарли Кирка?
У левацкой, и потому – помойной медийки, случился кризис жанра: там не знают, как описывать мотивы расправы с Чарли Кирком. И хотя тот, кто избрал влиятельного... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T08:00:00+03:00
2025-09-16T08:01:00+03:00
чарли кирк
джон манн
воз
женева (город)
юта
аналитика
убийство американского политика чарли кирка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042068376_0:22:1536:886_1920x0_80_0_0_c2275fb6246c647699ce96e405dfbf2e.jpg
У левацкой, и потому – помойной медийки, случился кризис жанра: там не знают, как описывать мотивы расправы с Чарли Кирком. И хотя тот, кто избрал влиятельного общественного деятеля в качестве мишени, с фэбээровцами не сотрудничает, зато чрезвычайно активен сексуальный партнер убийцы Кирка. Его зовут Лэнс Твиггс. И это мужчина, совершающий "трансгендерный* переход".Если и есть сегодня пересышение зла, вплоть до кристаллизации в его наиболее отвратительной и людоедской форме, то это случившееся в Юте.Итак, убитый Чарли Кирк, белозубый спортивный красавец, счастливо женатый на ослепительной Эрике, отец двух детей – яркий оратор, называвший трансгендерную* чушь моральным крахом американской цивилизации. Кирк - на одной стороне баррикад.И вялое давно не мывшееся нечто, отдаленно мужское, пусть и одетое в очень несвежее, но женское платье – на другой.Хотя у убийцы Кирка Тайлера Робинсона, судя по всему, не было гендерной дисфории (психического заболевания, при котором пациент не признает своего биологического пола), но гомосексуальная* связь со всеми присущими этому девиантному поведению особенностями у него имелась.Те, кто десятилетиями выдавал патологию за норму, кто смещал и заштриховывал границы между полами, предлагая вместо этого гендерно-флюидную ересь, конечной целью ставили изничтожение мужского и женского начал. Выстрел из оптической винтовки, попадание в сонную артерию, фонтан крови на белоснежной футболке – это абсолютно закономерный итог не менее абсолютного бандитизма глобалистов, придумавших для слабых умом и психикой персонажей и персонажек, неудачников и неудачниц, да и просто тяжело больных психически людей отмазку и сказку про "трансгендеров"* и про их "права".Внедрение этой отмазки в глобалистскую повесточку началось еще в начале 60-ых. Оно сопровождалось кровью и смертями. Антинаучную ересь о том, что "полов не существует", а есть лишь "социально навязанные" гендеры, начал продвигать американский психолог Джон Мани. Это сопровождалось самоубийством его пациентов, двух мальчиков-близнецов. Одного из которых он рекомендовал воспитывать как девочку. Даже сдержанное по тону описание тех садистских приемов, которые Джон Мани использовал, вызывает тошноту.Дети отнюдь не были сиротами, они росли в благополучной семье. Родители полагали, что они приводят своих отпрысков на консультации к знаменитому и респектабельному психологу, тогда как Джон Мани был алчным шарлатаном. Его пациенты ушли из жизни – один из братьев застрелился, другой повесился. А у Джона Мани все было отлично: тысячи публикаций, слава, деньги, рейтинг цитируемости улетал в небеса. А еще клиника – при университете Джона Хопкинса. Частная, то есть почти непрозрачная для внешнего аудита. Оттуда и пошла мода на изучение всего гендерно-флюидного. На то, чтобы ставить эксперименты. Над людьми. Прописывая им гормональную терапию и используя их в качестве подопытных кроликов. Ну и чтобы проводить операции по смене пола. На все это выписывались немыслимо жирные гранты и отпускались такие же сочные пожертвования.Следующий этап – когда антинаучная шарлатанская ересь была оформлена на манер медицинских исследований, опубликованных и отрецензированных, их результаты отправили в Женеву, в штаб-квартиру ВОЗ. Под диким лоббистским прессингом и влиянием развязанной в медиа кампании о "равноправии" и "победе любви над реакционной маскулинностью" психическое заболевание, изученное, описанное и названное гендерной дисфорией, вычеркнули из списка тяжелых ментальных недугов. Потому вычеркнули, что "как можно сегодня стигматизировать трансгендеров*, вы в своем уме?".Все остальное – требования осмотра мужчин, решивших, что она женщина, да, тех самых, в несвежих от мужского пота платьях, разрушение карьер и отмена гинекологов, отказавшихся осматривать бородатых фемин, все эти визги, что миром психически больных людей, оказывается, "правит любовь" - было делом техники.Планетарный цирк уродов смешон (если не вызывает у нормального мужчины и его спутницы, жены, подруги, возлюбленной желание весь этот ад развидеть) только поначалу. Потом там начинает литься кровь. Настоящая кровь.Как она пролилась в результате садистских штучек доктора Джона Мани, де-факто убившего двух мальчиков.Как она пролилась на университетском кампусе в штате Юта, когда полностью слетевший с катушек девиантный гомосексуалист застрелил мужчину. Мужа. Отца.Таков итог, и, к сожалению, отнюдь не окончательный, эксперимента по отмене маскулинности и феминности. Глобалисты верны себе до последней запятой: вторгаясь в страны с помощью "мягкой силы", они перепрограммируют население, ставя ему программную задачу самоаннигиляции.Вторгаясь в организм и пытаясь изменить природный биологический конструкт, они уничтожают личность, порождая на свет гомункулусов-недомужчин и недоженщин.Вторгаясь в нравы и разрушая традиции, глобалисты толкают гомункулусов к уничтожению нормы. То есть к массовым убийствам. Трагедия Чарли Кирка – к сожалению, лишь этап. И, к еще большему сожалению, у нее есть все шансы повториться.
https://ria.ru/20250911/kirk-2041172972.html
https://ria.ru/20250913/rossiya-2041570038.html
https://ria.ru/20250915/evropa-2041847597.html
женева (город)
юта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042068376_32:0:1397:1024_1920x0_80_0_0_aa570222a86c14309ee4163bfe3cbfba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чарли кирк, джон манн, воз, женева (город), юта, аналитика, убийство американского политика чарли кирка
Чарли Кирк, Джон Манн, ВОЗ, Женева (город), Юта, Аналитика, Убийство американского политика Чарли Кирка

От извращений к убийствам: на чьих руках кровь Чарли Кирка?

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
Дзен
Елена Караева
Елена Караева
Все материалы
У левацкой, и потому – помойной медийки, случился кризис жанра: там не знают, как описывать мотивы расправы с Чарли Кирком. И хотя тот, кто избрал влиятельного общественного деятеля в качестве мишени, с фэбээровцами не сотрудничает, зато чрезвычайно активен сексуальный партнер убийцы Кирка. Его зовут Лэнс Твиггс. И это мужчина, совершающий "трансгендерный* переход".
Если и есть сегодня пересышение зла, вплоть до кристаллизации в его наиболее отвратительной и людоедской форме, то это случившееся в Юте.
Итак, убитый Чарли Кирк, белозубый спортивный красавец, счастливо женатый на ослепительной Эрике, отец двух детей – яркий оратор, называвший трансгендерную* чушь моральным крахом американской цивилизации. Кирк - на одной стороне баррикад.
И вялое давно не мывшееся нечто, отдаленно мужское, пусть и одетое в очень несвежее, но женское платье – на другой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Кто убил Чарли Кирка
11 сентября, 12:55
Хотя у убийцы Кирка Тайлера Робинсона, судя по всему, не было гендерной дисфории (психического заболевания, при котором пациент не признает своего биологического пола), но гомосексуальная* связь со всеми присущими этому девиантному поведению особенностями у него имелась.
Те, кто десятилетиями выдавал патологию за норму, кто смещал и заштриховывал границы между полами, предлагая вместо этого гендерно-флюидную ересь, конечной целью ставили изничтожение мужского и женского начал. Выстрел из оптической винтовки, попадание в сонную артерию, фонтан крови на белоснежной футболке – это абсолютно закономерный итог не менее абсолютного бандитизма глобалистов, придумавших для слабых умом и психикой персонажей и персонажек, неудачников и неудачниц, да и просто тяжело больных психически людей отмазку и сказку про "трансгендеров"* и про их "права".
Внедрение этой отмазки в глобалистскую повесточку началось еще в начале 60-ых. Оно сопровождалось кровью и смертями. Антинаучную ересь о том, что "полов не существует", а есть лишь "социально навязанные" гендеры, начал продвигать американский психолог Джон Мани. Это сопровождалось самоубийством его пациентов, двух мальчиков-близнецов. Одного из которых он рекомендовал воспитывать как девочку. Даже сдержанное по тону описание тех садистских приемов, которые Джон Мани использовал, вызывает тошноту.
Дети отнюдь не были сиротами, они росли в благополучной семье. Родители полагали, что они приводят своих отпрысков на консультации к знаменитому и респектабельному психологу, тогда как Джон Мани был алчным шарлатаном. Его пациенты ушли из жизни – один из братьев застрелился, другой повесился. А у Джона Мани все было отлично: тысячи публикаций, слава, деньги, рейтинг цитируемости улетал в небеса. А еще клиника – при университете Джона Хопкинса. Частная, то есть почти непрозрачная для внешнего аудита. Оттуда и пошла мода на изучение всего гендерно-флюидного. На то, чтобы ставить эксперименты. Над людьми. Прописывая им гормональную терапию и используя их в качестве подопытных кроликов. Ну и чтобы проводить операции по смене пола. На все это выписывались немыслимо жирные гранты и отпускались такие же сочные пожертвования.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Россия защищает самое ценное
13 сентября, 08:00
Следующий этап – когда антинаучная шарлатанская ересь была оформлена на манер медицинских исследований, опубликованных и отрецензированных, их результаты отправили в Женеву, в штаб-квартиру ВОЗ. Под диким лоббистским прессингом и влиянием развязанной в медиа кампании о "равноправии" и "победе любви над реакционной маскулинностью" психическое заболевание, изученное, описанное и названное гендерной дисфорией, вычеркнули из списка тяжелых ментальных недугов. Потому вычеркнули, что "как можно сегодня стигматизировать трансгендеров*, вы в своем уме?".
Все остальное – требования осмотра мужчин, решивших, что она женщина, да, тех самых, в несвежих от мужского пота платьях, разрушение карьер и отмена гинекологов, отказавшихся осматривать бородатых фемин, все эти визги, что миром психически больных людей, оказывается, "правит любовь" - было делом техники.
Планетарный цирк уродов смешон (если не вызывает у нормального мужчины и его спутницы, жены, подруги, возлюбленной желание весь этот ад развидеть) только поначалу. Потом там начинает литься кровь. Настоящая кровь.
Как она пролилась в результате садистских штучек доктора Джона Мани, де-факто убившего двух мальчиков.
Как она пролилась на университетском кампусе в штате Юта, когда полностью слетевший с катушек девиантный гомосексуалист застрелил мужчину. Мужа. Отца.
Таков итог, и, к сожалению, отнюдь не окончательный, эксперимента по отмене маскулинности и феминности. Глобалисты верны себе до последней запятой: вторгаясь в страны с помощью "мягкой силы", они перепрограммируют население, ставя ему программную задачу самоаннигиляции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Восточный страх: Европа приготовилась к вторжению
Вчера, 08:00
Вторгаясь в организм и пытаясь изменить природный биологический конструкт, они уничтожают личность, порождая на свет гомункулусов-недомужчин и недоженщин.
Вторгаясь в нравы и разрушая традиции, глобалисты толкают гомункулусов к уничтожению нормы. То есть к массовым убийствам. Трагедия Чарли Кирка – к сожалению, лишь этап. И, к еще большему сожалению, у нее есть все шансы повториться.
 
Чарли КиркДжон МаннВОЗЖенева (город)ЮтаАналитикаУбийство американского политика Чарли Кирка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала