Киев перебросил в Константиновку, за которую идут бои в Донбассе, 12-ю бригаду особого назначения "Азова"*, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Киев перебросил в Константиновку, за которую идут бои в Донбассе, 12-ю бригаду особого назначения "Азова"*, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Ранее в июле в МО РФ заявляли, что нанесли удар по скоплению военнослужащих бригады спецназначения запрещенного в РФ "Азова"* в районе населенного пункта Константиновка. "Согласно разведданным, "Азов"* заехал - 12-й полк в Константиновку, пытаясь укрепить данный участок. ВСУ все еще пытаются заводить резервы в населенный пункт, несмотря на то, что они планомерно уничтожаются ВС РФ", - рассказал собеседник агентства. Город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС РФ в 2025 году. На данный момент за Константиновку идут бои.* Террористическая организация, запрещенная в России.

