Рейтинг@Mail.ru
ВСУ перебросили в Константиновку бригаду "Азова"* - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:27 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/kiev-2042351852.html
ВСУ перебросили в Константиновку бригаду "Азова"*
ВСУ перебросили в Константиновку бригаду "Азова"* - РИА Новости, 16.09.2025
ВСУ перебросили в Константиновку бригаду "Азова"*
Киев перебросил в Константиновку, за которую идут бои в Донбассе, 12-ю бригаду особого назначения "Азова"*, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T22:27:00+03:00
2025-09-16T22:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
константиновка
россия
киев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:567:1210:1248_1920x0_80_0_0_7d27fc079be5cc838c5299705e55215b.jpg
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Киев перебросил в Константиновку, за которую идут бои в Донбассе, 12-ю бригаду особого назначения "Азова"*, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Ранее в июле в МО РФ заявляли, что нанесли удар по скоплению военнослужащих бригады спецназначения запрещенного в РФ "Азова"* в районе населенного пункта Константиновка. "Согласно разведданным, "Азов"* заехал - 12-й полк в Константиновку, пытаясь укрепить данный участок. ВСУ все еще пытаются заводить резервы в населенный пункт, несмотря на то, что они планомерно уничтожаются ВС РФ", - рассказал собеседник агентства. Город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС РФ в 2025 году. На данный момент за Константиновку идут бои.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250916/tekhnika-2042211276.html
константиновка
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:454:1210:1362_1920x0_80_0_0_077643dd1d4ef3f41c50aed110c55d01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
константиновка, россия, киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ перебросили в Константиновку бригаду "Азова"*

Украинские войска перебросили 12-ю бригаду спецназа "Азов" в Константиновку

© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Киев перебросил в Константиновку, за которую идут бои в Донбассе, 12-ю бригаду особого назначения "Азова"*, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Ранее в июле в МО РФ заявляли, что нанесли удар по скоплению военнослужащих бригады спецназначения запрещенного в РФ "Азова"* в районе населенного пункта Константиновка.
"Согласно разведданным, "Азов"* заехал - 12-й полк в Константиновку, пытаясь укрепить данный участок. ВСУ все еще пытаются заводить резервы в населенный пункт, несмотря на то, что они планомерно уничтожаются ВС РФ", - рассказал собеседник агентства.
Город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС РФ в 2025 году. На данный момент за Константиновку идут бои.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Боевики "Азова"* уничтожают технику фермеров за отказ платить
Вчера, 13:24
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаРоссияКиевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала