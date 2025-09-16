https://ria.ru/20250916/kiev-2042351852.html
ВСУ перебросили в Константиновку бригаду "Азова"*
ВСУ перебросили в Константиновку бригаду "Азова"* - РИА Новости, 16.09.2025
ВСУ перебросили в Константиновку бригаду "Азова"*
Киев перебросил в Константиновку, за которую идут бои в Донбассе, 12-ю бригаду особого назначения "Азова"*, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T22:27:00+03:00
2025-09-16T22:27:00+03:00
2025-09-16T22:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
константиновка
россия
киев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:567:1210:1248_1920x0_80_0_0_7d27fc079be5cc838c5299705e55215b.jpg
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Киев перебросил в Константиновку, за которую идут бои в Донбассе, 12-ю бригаду особого назначения "Азова"*, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Ранее в июле в МО РФ заявляли, что нанесли удар по скоплению военнослужащих бригады спецназначения запрещенного в РФ "Азова"* в районе населенного пункта Константиновка. "Согласно разведданным, "Азов"* заехал - 12-й полк в Константиновку, пытаясь укрепить данный участок. ВСУ все еще пытаются заводить резервы в населенный пункт, несмотря на то, что они планомерно уничтожаются ВС РФ", - рассказал собеседник агентства. Город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС РФ в 2025 году. На данный момент за Константиновку идут бои.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250916/tekhnika-2042211276.html
константиновка
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:454:1210:1362_1920x0_80_0_0_077643dd1d4ef3f41c50aed110c55d01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константиновка, россия, киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ перебросили в Константиновку бригаду "Азова"*
Украинские войска перебросили 12-ю бригаду спецназа "Азов" в Константиновку