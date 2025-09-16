https://ria.ru/20250916/khrenin--2042153411.html

Министр обороны Белоруссии поехал в Россию наблюдать за учениями "Запад"

Министр обороны Белоруссии поехал в Россию наблюдать за учениями "Запад"

2025-09-16T08:38:00+03:00

МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин направился в Российскую Федерацию для участия в наблюдении за активной фазой совместного стратегического учения вооруженных сил двух стран "Запад-2025", сообщила пресс-служба военного ведомства. "Визит проходит в рамках военно-технического сотрудничества между Беларусью и Россией и демонстрирует приверженность обеих стран к укреплению региональной безопасности", - говорится в сообщении. На одном из полигонов Российской Федерации Хренин ознакомится с ходом практических действий союзных войск, оценит уровень подготовки личного состава и эффективность применяемых вооружений и военной техники. Особое внимание будет уделено слаженности действий различных родов войск и органов управления в условиях, максимально приближенных к боевым.

