Министр обороны Белоруссии поехал в Россию наблюдать за учениями "Запад" 16.09.2025
08:38 16.09.2025
Министр обороны Белоруссии поехал в Россию наблюдать за учениями "Запад"
МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин направился в Российскую Федерацию для участия в наблюдении за активной фазой совместного стратегического учения вооруженных сил двух стран "Запад-2025", сообщила пресс-служба военного ведомства. "Визит проходит в рамках военно-технического сотрудничества между Беларусью и Россией и демонстрирует приверженность обеих стран к укреплению региональной безопасности", - говорится в сообщении. На одном из полигонов Российской Федерации Хренин ознакомится с ходом практических действий союзных войск, оценит уровень подготовки личного состава и эффективность применяемых вооружений и военной техники. Особое внимание будет уделено слаженности действий различных родов войск и органов управления в условиях, максимально приближенных к боевым.
белоруссия
россия
белоруссия, россия, виктор хренин, в мире, безопасность
Белоруссия, Россия, Виктор Хренин, В мире, Безопасность
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр обороны Белоруссии Виктор Хренин
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Архивное фото
МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин направился в Российскую Федерацию для участия в наблюдении за активной фазой совместного стратегического учения вооруженных сил двух стран "Запад-2025", сообщила пресс-служба военного ведомства.
"Визит проходит в рамках военно-технического сотрудничества между Беларусью и Россией и демонстрирует приверженность обеих стран к укреплению региональной безопасности", - говорится в сообщении.
БелоруссияРоссияВиктор ХренинВ миреБезопасность
 
 
