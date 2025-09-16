https://ria.ru/20250916/kharkov-2042179146.html
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 16.09.2025
В Харькове прогремели взрывы
Взрывы прогремел во вторник в Харькове на Украине, сообщает агентство РБК-Украина. РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Взрывы прогремел во вторник в Харькове на Украине, сообщает агентство РБК-Украина. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит лишь в части Харьковской области. "В Харькове раздаются взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
