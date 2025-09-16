Рейтинг@Mail.ru
Панда Катюша нарисовала первый в жизни рисунок
12:28 16.09.2025
Панда Катюша нарисовала первый в жизни рисунок
Панда Катюша из Московского зоопарка нарисовала свой первый в жизни рисунок, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка нарисовала свой первый в жизни рисунок, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. "Первый рисунок Катюши", - написала Акулова в Telegram-канале. Гендиректор зоопарка опубликовала фотографию, на которой утомившаяся после трудов Катюша "презентует" свою работу. В творчестве панда использовала яркие цвета: зеленый, фиолетовый и оранжевый, которые контрастируют с белым полотном холста.
Панда Катюша нарисовала первый в жизни рисунок

Панда Катюша из Московского зоопарка нарисовала первый в жизни рисунок

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка нарисовала свой первый в жизни рисунок, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
"Первый рисунок Катюши", - написала Акулова в Telegram-канале.
Гендиректор зоопарка опубликовала фотографию, на которой утомившаяся после трудов Катюша "презентует" свою работу. В творчестве панда использовала яркие цвета: зеленый, фиолетовый и оранжевый, которые контрастируют с белым полотном холста.
Панде Катюше подарили на день рождения торт
Заголовок открываемого материала