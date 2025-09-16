https://ria.ru/20250916/kanada-2042331061.html

Бывший вице-премьер Канады будет выполнять новую роль, пишут СМИ

Бывший вице-премьер Канады будет выполнять новую роль, пишут СМИ - РИА Новости, 16.09.2025

Бывший вице-премьер Канады будет выполнять новую роль, пишут СМИ

16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Бывший вице-премьер и нынешний министр внутренней торговли Канады Христя Фриланд, известная своей русофобской позицией, как ожидается, покинет пост, чтобы стать "международным посланником по делам Украины", сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на источники. "Фриланд, как ожидается, покинет свой пост... в кабмине... для исполнения роли особо международного посланника по делам Украины", - говорится в публикации. Источник не уточнил, при каких обстоятельствах Фриланд будет исполнять эту роль. Отмечается, что в понедельник она уже обсудила с канадским премьером Марком Карни свои планы на будущее. Фриланд, известная своей жесткой позицией в отношении России, в последние годы активно выступала за укрепление канадской экономики и за введение международных санкций против Москвы в связи с событиями на Украине.

