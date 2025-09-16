https://ria.ru/20250916/kanada-2042297848.html

В Канаде бедность и нехватка продовольствия выросли почти на 40%

В Канаде бедность и нехватка продовольствия выросли почти на 40% - РИА Новости, 16.09.2025

В Канаде бедность и нехватка продовольствия выросли почти на 40%

Уровень бедности и продовольственной нестабильности в Канаде увеличился почти на 40% за последние два года, следует из нового отчета благотворительной... РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Уровень бедности и продовольственной нестабильности в Канаде увеличился почти на 40% за последние два года, следует из нового отчета благотворительной организации Food Banks Canada. "Рост бедности и продовольственной нестабильности в Канаде почти на 40% за последние два года стал одной из причин, почему Food Banks Canada присвоили правительству общую оценку "D" в новом национальном отчете о бедности", - отмечается в документе. Согласно данным отчета, более 25,5% населения страны сталкивается с нехваткой продуктов питания. Среди ключевых проблем - высокая безработица среди молодёжи, низкая доступность жилья и недостаточное финансирование социальных программ. При этом авторы документа указывают на новые инициативы, включая программу доступного жилья, план стоматологической помощи и национальную школьную продовольственную программу, которые "показывают первые обнадеживающие результаты и могут быть расширены".

