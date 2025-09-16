https://ria.ru/20250916/juristy-2042144259.html

Адвокат семьи Свечникова выясняет степень вины организаторов заплыва

стамбул

турция

босфор

николай свечников

в мире

СТАМБУЛ, 16 сен – РИА Новости. Юристы устанавливают степень ответственности организаторов межконтинентального заплыва в Босфоре, в ходе которого без вести пропал российский пловец Николай Свечников, и выясняют, была ли допущена халатность, заявил РИА Новости адвокат семьи Свечникова Альперен Чакмак. "На данный момент мы выясняем степень ответственности как организаторов, так и всех компетентных государственных ведомств, а также проверяем, была ли кем-то из них допущена халатность. По итогу этих проверок в соответствии с указаниями госпожи Антонины (супруги Свечникова - ред.) будет подан иск в отношении всех несущих ответственность", - заявил Чакмак. Он отметил, что на данном этапе будет некорректно делать выводы о возможной халатности, необходимо провести проверки по данному вопросу и рассуждать, имея на руках уже конкретные доказательства. По словам Чакмака, говорить о возможной допущенной халатности при поисках пловца также можно после получения необходимых доказательств. В поисково-спасательной операции задействованы пять катеров и вертолет береговой охраны, водолазы и гидролокатор, а также сотрудники ряда других ведомств, таких как Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и пожарная служба мэрии Стамбула, сообщили ранее РИА Новости в командовании береговой охраны Турции. Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал, ведутся его поиски. Прокуратура стамбульского района Бейкоз поручила в рамках расследования сформировать группу полицейских для поисков Свечникова с учетом вероятности, что россиянин не утонул, также запрошены записи с камер видеонаблюдения всех прибрежных кафе и других объектов. В поисках задействованы водолазы, вертолет и гидролокатор. Ученики Свечникова рассказали, что он проплыл с ними некоторое расстояние, после чего пропал из виду, сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Турции Мурат Агджа. Генеральное консульство РФ в Стамбуле контактирует с властями Турции в связи с пропажей Свечникова, турецкие экстренные службы ведут поиски, сообщили ранее РИА Новости дипломаты. Организаторы заплыва в Стамбуле заявляли, что глубоко опечалены инцидентом, они утверждают, что мероприятие прошло при высоких мерах безопасности. Исчезновение пловца во время заплыва в Босфоре кажется нелогичным и ненормальным с учетом опыта профессионала, такое мнение выразил ранее в беседе с РИА Новости глава организационного комитета заплыва Левент Караташ.

