Израиль будет добиваться независимости в оборонной сфере, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 16.09.2025
22:04 16.09.2025
Израиль будет добиваться независимости в оборонной сфере, заявил Нетаньяху
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху во вторник заявил, что Израиль будет стремиться к построению независимой оборонной промышленности, так как не желает... РИА Новости, 16.09.2025
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху во вторник заявил, что Израиль будет стремиться к построению независимой оборонной промышленности, так как не желает столкнуться с какими-либо ограничениями в этой сфере. "Граждане Израиля, прежде всего я хочу сказать, что полностью доверяю израильской экономике. Израильская экономика очень сильна... В оборонной промышленности я вижу фактор, который может пойти на спад. Мы, безусловно, можем столкнуться с политическими ограничениями во время войны... Если мы и усвоили один урок во время войны, так это то, что мы не хотим оказаться в ситуации, когда нас ограничивают, и поэтому мы хотим добиться независимости в оборонной сфере", - сказал премьер на пресс-конференции, которая посвящена экономике.
израиль
в мире, израиль, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху: Израиль будет стремиться к независимости в оборонной промышленности

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху во вторник заявил, что Израиль будет стремиться к построению независимой оборонной промышленности, так как не желает столкнуться с какими-либо ограничениями в этой сфере.
"Граждане Израиля, прежде всего я хочу сказать, что полностью доверяю израильской экономике. Израильская экономика очень сильна... В оборонной промышленности я вижу фактор, который может пойти на спад. Мы, безусловно, можем столкнуться с политическими ограничениями во время войны... Если мы и усвоили один урок во время войны, так это то, что мы не хотим оказаться в ситуации, когда нас ограничивают, и поэтому мы хотим добиться независимости в оборонной сфере", - сказал премьер на пресс-конференции, которая посвящена экономике.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Арабские страны вряд ли введут санкции против Израиля, считает эксперт
В мире Израиль Биньямин Нетаньяху
 
 
