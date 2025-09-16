https://ria.ru/20250916/izrail-2042350184.html
Израиль будет добиваться независимости в оборонной сфере, заявил Нетаньяху
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху во вторник заявил, что Израиль будет стремиться к построению независимой оборонной промышленности, так как не желает столкнуться с какими-либо ограничениями в этой сфере. "Граждане Израиля, прежде всего я хочу сказать, что полностью доверяю израильской экономике. Израильская экономика очень сильна... В оборонной промышленности я вижу фактор, который может пойти на спад. Мы, безусловно, можем столкнуться с политическими ограничениями во время войны... Если мы и усвоили один урок во время войны, так это то, что мы не хотим оказаться в ситуации, когда нас ограничивают, и поэтому мы хотим добиться независимости в оборонной сфере", - сказал премьер на пресс-конференции, которая посвящена экономике.
