Израиль будет добиваться независимости в оборонной сфере, заявил Нетаньяху

Израиль будет добиваться независимости в оборонной сфере, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 16.09.2025

Израиль будет добиваться независимости в оборонной сфере, заявил Нетаньяху

16.09.2025

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху во вторник заявил, что Израиль будет стремиться к построению независимой оборонной промышленности, так как не желает столкнуться с какими-либо ограничениями в этой сфере. "Граждане Израиля, прежде всего я хочу сказать, что полностью доверяю израильской экономике. Израильская экономика очень сильна... В оборонной промышленности я вижу фактор, который может пойти на спад. Мы, безусловно, можем столкнуться с политическими ограничениями во время войны... Если мы и усвоили один урок во время войны, так это то, что мы не хотим оказаться в ситуации, когда нас ограничивают, и поэтому мы хотим добиться независимости в оборонной сфере", - сказал премьер на пресс-конференции, которая посвящена экономике.

израиль

2025

Новости

