Палестинский политик призвал арабские страны бойкотировать Израиль
Абд аль-Хамид: арабские и исламские страны должны бойкотировать Израиль
© AP Photo / Leo CorreaДым на месте израильского удара в секторе Газа
© AP Photo / Leo Correa
Дым на месте израильского удара в секторе Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Арабские и исламские страны должны бойкотировать Израиль в ответ на его действия в секторе Газа, заявил РИА Новости член политбюро Демократического фронта освобождения Палестины (ДФОП) Хасан Абд аль-Хамид.
"Это (израильские удары по Газе – ред.) требует достойной арабской и исламской позиции, основанной на бойкоте Израиля и требовании к международным гуманитарным и правозащитным организациям, чтобы наказать его за войну-геноцид и организованный государственный терроризм против невинных мирных жителей", - сказал Абд аль-Хамид.
Лидеры стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) призвали к введению санкций против Израиля и прекращению поставок ему оружия, говорится в декларации по итогам саммита лидеров арабских и исламских стран, состоявшегося в понедельник в катарской столице Дохе. Также они призвали к координации усилий с целью добиться приостановки членства Израиля в ООН.
Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне".
При этом город Газа является самым крупным населенным пунктом палестинского полуэксклава, там по-прежнему могут оставаться сотни тысяч палестинцев. По данным палестинских СМИ, в ночь на вторник не менее 35 человек погибли в результате интенсивных бомбардировок, под завалами разрушенных зданий могут также оставаться погибшие и раненые.
ЦАХАЛ назвала сроки захвата Газы
Вчера, 18:34