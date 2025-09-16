https://ria.ru/20250916/izrail-2042266341.html
Армия Израиля подтвердила новые удары по порту на западе Йемене
Армия Израиля подтвердила новые удары по порту на западе Йемене - РИА Новости, 16.09.2025
Армия Израиля подтвердила новые удары по порту на западе Йемене
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение новых ударов по йеменскому порту Ходейда в ответ на ракетные обстрелы со стороны движения "Ансар Алла"... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T16:39:00+03:00
2025-09-16T16:39:00+03:00
2025-09-16T16:39:00+03:00
в мире
ходейда (город)
йемен
израиль
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1de5004902b646c6fbdab1b5598d4428.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение новых ударов по йеменскому порту Ходейда в ответ на ракетные обстрелы со стороны движения "Ансар Алла" (хуситов). "ЦАХАЛ продолжает наносить удары по военным объектам, принадлежащим террористическому режиму хуситов в Йемене. Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес удар по объекту военной инфраструктуры, принадлежащему террористическому режиму хуситов, в порту Ходейда в Йемене", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. Военные подчеркнули, что порт Ходейда был атакован в ответ на многочисленные атаки хуситов по территории Израиля с использованием ракет и БПЛА.
https://ria.ru/20250916/port-2042263297.html
ходейда (город)
йемен
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a1aa6b6b7176965aaea08ca37d1afc46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ходейда (город), йемен, израиль, ансар алла
В мире, Ходейда (город), Йемен, Израиль, Ансар Алла
Армия Израиля подтвердила новые удары по порту на западе Йемене
ЦАХАЛ подтвердила нанесение новых ударов по порту Ходейда в Йемене