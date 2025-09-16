https://ria.ru/20250916/izrail-2042266341.html

Армия Израиля подтвердила новые удары по порту на западе Йемене

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение новых ударов по йеменскому порту Ходейда в ответ на ракетные обстрелы со стороны движения "Ансар Алла" (хуситов). "ЦАХАЛ продолжает наносить удары по военным объектам, принадлежащим террористическому режиму хуситов в Йемене. Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес удар по объекту военной инфраструктуры, принадлежащему террористическому режиму хуситов, в порту Ходейда в Йемене", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. Военные подчеркнули, что порт Ходейда был атакован в ответ на многочисленные атаки хуситов по территории Израиля с использованием ракет и БПЛА.

в мире, ходейда (город), йемен, израиль, ансар алла