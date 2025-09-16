https://ria.ru/20250916/izrail-2042262061.html

Король Нидерландов призвал усилить давление на Израиль

Король Нидерландов призвал усилить давление на Израиль

ГААГА, 16 сен - РИА Новости. Король Нидерландов Виллем-Александр в своей тронной речи по случаю Дня принца призвал усилить давление на Израиль в сотрудничестве с международными партнерами для прекращения огня в секторе Газа. "Что касается гуманитарного кризиса в Газе, Нидерланды могут усилить давление для достижения прекращения огня в сотрудничестве с международными партнерами... В этом отношении приоритетным является общеевропейский подход", - заявил король во вторник, его выступление транслировал телеканал NPO 1. Он подчеркнул, что правительство будет прилагать все усилия для завершения ближневосточного конфликта. День принца (Prinsjesdag) в Нидерландах проводится ежегодно в третий вторник сентября. В этот день король Нидерландов по традиции произносит речь, в которой представляет в общих чертах направления политики правительства на предстоящий год. Также в День принца принимается бюджет страны на будущий год. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.

