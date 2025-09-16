Рейтинг@Mail.ru
Король Нидерландов призвал усилить давление на Израиль - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/izrail-2042262061.html
Король Нидерландов призвал усилить давление на Израиль
Король Нидерландов призвал усилить давление на Израиль - РИА Новости, 16.09.2025
Король Нидерландов призвал усилить давление на Израиль
Король Нидерландов Виллем-Александр в своей тронной речи по случаю Дня принца призвал усилить давление на Израиль в сотрудничестве с международными партнерами... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T16:22:00+03:00
2025-09-16T16:22:00+03:00
в мире
нидерланды
израиль
хамас
виллем-александр, король нидерландов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037184246_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3055d40ebc33313947dcecd2d07d9cb.jpg
ГААГА, 16 сен - РИА Новости. Король Нидерландов Виллем-Александр в своей тронной речи по случаю Дня принца призвал усилить давление на Израиль в сотрудничестве с международными партнерами для прекращения огня в секторе Газа. "Что касается гуманитарного кризиса в Газе, Нидерланды могут усилить давление для достижения прекращения огня в сотрудничестве с международными партнерами... В этом отношении приоритетным является общеевропейский подход", - заявил король во вторник, его выступление транслировал телеканал NPO 1. Он подчеркнул, что правительство будет прилагать все усилия для завершения ближневосточного конфликта. День принца (Prinsjesdag) в Нидерландах проводится ежегодно в третий вторник сентября. В этот день король Нидерландов по традиции произносит речь, в которой представляет в общих чертах направления политики правительства на предстоящий год. Также в День принца принимается бюджет страны на будущий год. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.
https://ria.ru/20250916/ssha-2042250431.html
https://ria.ru/20250915/erdogan-2042064362.html
нидерланды
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037184246_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_044286838e291959f928962e333f45b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, израиль, хамас, виллем-александр, король нидерландов
В мире, Нидерланды, Израиль, ХАМАС, Виллем-Александр, король Нидерландов
Король Нидерландов призвал усилить давление на Израиль

Виллем-Александр призвал усилить давление на Израиль для прекращения огня в Газе

© AP Photo / Matthias SchraderКороль Нидерландов Виллем-Александр
Король Нидерландов Виллем-Александр - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Король Нидерландов Виллем-Александр. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГААГА, 16 сен - РИА Новости. Король Нидерландов Виллем-Александр в своей тронной речи по случаю Дня принца призвал усилить давление на Израиль в сотрудничестве с международными партнерами для прекращения огня в секторе Газа.
"Что касается гуманитарного кризиса в Газе, Нидерланды могут усилить давление для достижения прекращения огня в сотрудничестве с международными партнерами... В этом отношении приоритетным является общеевропейский подход", - заявил король во вторник, его выступление транслировал телеканал NPO 1.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Команда Трампа возмущена решением Израиля нанести удар по Катару, пишут СМИ
Вчера, 15:47
Он подчеркнул, что правительство будет прилагать все усилия для завершения ближневосточного конфликта.
День принца (Prinsjesdag) в Нидерландах проводится ежегодно в третий вторник сентября. В этот день король Нидерландов по традиции произносит речь, в которой представляет в общих чертах направления политики правительства на предстоящий год. Также в День принца принимается бюджет страны на будущий год.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Эрдоган призвал к конкретным санкциям против Израиля
15 сентября, 16:57
 
В миреНидерландыИзраильХАМАСВиллем-Александр, король Нидерландов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала