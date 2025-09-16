Рейтинг@Mail.ru
Удар Израиля по Дохе несет риск для всего Ближнего Востока, заявил Устинов - РИА Новости, 16.09.2025
15:42 16.09.2025
Удар Израиля по Дохе несет риск для всего Ближнего Востока, заявил Устинов
2025-09-16T15:42:00+03:00
2025-09-16T15:42:00+03:00
в мире
россия
израиль
катар
евгений устинов
оон
хамас
удар израиля по делегации хамас в дохе
ЖЕНЕВА, 16 сен – РИА Новости. Россия осуждает удары Израиля против Катара, это грубое нарушение суверенитета страны, которое не может иметь никаких оправданий и которое будет иметь серьезные последствия для безопасности на Ближнем Востоке, заявил старший советник постоянного представительства РФ при ООН по правам человека и гуманитарным вопросам Евгений Устинов на экстренной сессии Совета по правам человека ООН. "Решительно осуждаем осуществленную Израилем 9 сентября атаку на жилой комплекс в Дохе, целью которой были объявлены находившиеся там высокопоставленные члены руководства палестинского движения ХАМАС. Грубое нарушение суверенитета государства, а также создание серьезной угрозы безопасности мирным жителям не могут иметь никаких оправданий", - сказал он. Дипломат отметил, что РФ "полностью разделяет оценки Генсекретаря ООН о недопустимости израильских атак на Катар, представляющих собой посягательство на территориальную целостность независимого государства". "Очевидно, что израильская вылазка будет иметь самые серьезные последствия как для ситуации в Газе, так и для безопасности обширного региона Ближнего Востока. В этой связи призываем израильскую сторону отказаться от безрассудных агрессивных действий, провоцирующих раскручивание "спирали насилия" в регионе", - сказал российский дипломат. В минувший вторник Израиль нанес несколько ударов по зданию в жилом районе в центре Дохи, где находилась переговорная делегация руководства ХАМАС, обсуждавшая последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа. По данным МВД Катара, в результате ударов погиб сотрудник сил внутренней безопасности эмирата, несколько сотрудников сил безопасности, а также гражданских лиц были ранены.
в мире, россия, израиль, катар, евгений устинов, оон, хамас, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Россия, Израиль, Катар, Евгений Устинов, ООН, ХАМАС, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
Удар Израиля по Дохе несет риск для всего Ближнего Востока, заявил Устинов

Устинов: удар Израиля по Дохе несет риск для безопасности всего Ближнего Востока

© AP Photo / Jon GambrellРазрушения в Дохе после удара
Разрушения в Дохе после удара - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Jon Gambrell
Разрушения в Дохе после удара. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 16 сен – РИА Новости. Россия осуждает удары Израиля против Катара, это грубое нарушение суверенитета страны, которое не может иметь никаких оправданий и которое будет иметь серьезные последствия для безопасности на Ближнем Востоке, заявил старший советник постоянного представительства РФ при ООН по правам человека и гуманитарным вопросам Евгений Устинов на экстренной сессии Совета по правам человека ООН.
"Решительно осуждаем осуществленную Израилем 9 сентября атаку на жилой комплекс в Дохе, целью которой были объявлены находившиеся там высокопоставленные члены руководства палестинского движения ХАМАС. Грубое нарушение суверенитета государства, а также создание серьезной угрозы безопасности мирным жителям не могут иметь никаких оправданий", - сказал он.
Дипломат отметил, что РФ "полностью разделяет оценки Генсекретаря ООН о недопустимости израильских атак на Катар, представляющих собой посягательство на территориальную целостность независимого государства".
"Очевидно, что израильская вылазка будет иметь самые серьезные последствия как для ситуации в Газе, так и для безопасности обширного региона Ближнего Востока. В этой связи призываем израильскую сторону отказаться от безрассудных агрессивных действий, провоцирующих раскручивание "спирали насилия" в регионе", - сказал российский дипломат.
В минувший вторник Израиль нанес несколько ударов по зданию в жилом районе в центре Дохи, где находилась переговорная делегация руководства ХАМАС, обсуждавшая последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа. По данным МВД Катара, в результате ударов погиб сотрудник сил внутренней безопасности эмирата, несколько сотрудников сил безопасности, а также гражданских лиц были ранены.
