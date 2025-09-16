Комиссия ООН не смогла расследовать вопрос передачи оружия Израилю

https://ria.ru/20250916/izrail-2042190355.html

ЖЕНЕВА, 16 сен – РИА Новости. Независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории не смогла расследовать вопрос передачи оружия Израилю другими странами из-за недостатка финансирования, сообщила глава комиссии Нави Пиллэй. "Два года назад Совет по правам человека ООН дал нам два дополнительных мандата. Но мы так и не получили ресурсов для этого, у нас небольшая команда, которая уже перерабатывает. Поэтому мы не смогли завершить их, один из них – это отчёт о передаче странами военного оборудования Израилю. Мы начали работу над ним, но мы пока не готовы назвать конкретные страны. Мы сможем это сделать, как-только получим необходимые ресурсы", - заявила она на пресс-конференции в Женеве. Во вторник комиссия опубликовала доклад, в котором признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. "Комиссия рекомендовала государствам-членам прекратить передачу Израилю оружия и другого оборудования, которое может быть использовано для совершения актов геноцида, и принять меры по привлечению к ответственности путем проведения расследований и судебных разбирательств в отношении лиц или корпораций, которые прямо или косвенно участвуют в геноциде", - сказала Пиллэй. МИД Израиля во вторник сообщил, что отвергает доклад независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории, утверждая, что он основан на лжи палестинского движения ХАМАС, и требует немедленного роспуска этой комиссии. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.

