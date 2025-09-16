https://ria.ru/20250916/izrail-2042149219.html

Город Газа находится в огне, заявил министр обороны Израиля

Город Газа находится в огне, заявил министр обороны Израиля - РИА Новости, 16.09.2025

Город Газа находится в огне, заявил министр обороны Израиля

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "Газа в огне" и подтвердил планы действовать до разгрома палестинского РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T07:44:00+03:00

2025-09-16T07:44:00+03:00

2025-09-16T07:48:00+03:00

в мире

израиль

исраэль кац

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042139839_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41a00f7b0f2582ce44c1036088ab551d.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "Газа в огне" и подтвердил планы действовать до разгрома палестинского движения ХАМАС и освобождения заложников. "Газа в огне. ЦАХАЛ железным кулаком наносит удар по террористической инфраструктуре, а солдаты ЦАХАЛ доблестно сражаются, создавая условия для освобождения заложников и разгрома ХАМАС. Мы не отступим и не ослабим натиск, пока наша миссия не будет завершена", - написал Кац в социальной сети X.

https://ria.ru/20250915/konflikt-1915630213.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, исраэль кац, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году