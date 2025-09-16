Рейтинг@Mail.ru
Город Газа находится в огне, заявил министр обороны Израиля
07:44 16.09.2025 (обновлено: 07:48 16.09.2025)
Город Газа находится в огне, заявил министр обороны Израиля
в мире
израиль
исраэль кац
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "Газа в огне" и подтвердил планы действовать до разгрома палестинского движения ХАМАС и освобождения заложников. "Газа в огне. ЦАХАЛ железным кулаком наносит удар по террористической инфраструктуре, а солдаты ЦАХАЛ доблестно сражаются, создавая условия для освобождения заложников и разгрома ХАМАС. Мы не отступим и не ослабим натиск, пока наша миссия не будет завершена", - написал Кац в социальной сети X.
в мире, израиль, исраэль кац, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Исраэль Кац, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
© AP Photo / Yousef Al ZanounПоследствия обстрела Газы
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "Газа в огне" и подтвердил планы действовать до разгрома палестинского движения ХАМАС и освобождения заложников.
"Газа в огне. ЦАХАЛ железным кулаком наносит удар по террористической инфраструктуре, а солдаты ЦАХАЛ доблестно сражаются, создавая условия для освобождения заложников и разгрома ХАМАС. Мы не отступим и не ослабим натиск, пока наша миссия не будет завершена", - написал Кац в социальной сети X.
В миреИзраильИсраэль КацХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
