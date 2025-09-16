https://ria.ru/20250916/izrail-2042149219.html
Город Газа находится в огне, заявил министр обороны Израиля
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "Газа в огне" и подтвердил планы действовать до разгрома палестинского РИА Новости, 16.09.2025
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "Газа в огне" и подтвердил планы действовать до разгрома палестинского движения ХАМАС и освобождения заложников. "Газа в огне. ЦАХАЛ железным кулаком наносит удар по террористической инфраструктуре, а солдаты ЦАХАЛ доблестно сражаются, создавая условия для освобождения заложников и разгрома ХАМАС. Мы не отступим и не ослабим натиск, пока наша миссия не будет завершена", - написал Кац в социальной сети X.
