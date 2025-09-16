https://ria.ru/20250916/izrail-2042135977.html

У резиденции Нетаньяху собрались протестующие против операции в Газе

2025-09-16T03:59:00+03:00

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Протестующие против наступления израильской армии на город Газа установили палатки у резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме, сообщает портал Ynet. "Семьи заложников установили палатки у резиденции премьер-министр Биньямина Нетаньяху… протестуя против его намерения расширить наземную операцию в городе Газа", - пишет портал. Полиция оцепила зону радиусом 300 метров от дома израильского премьера. Ранее портал Axios сообщал, что израильская армия начала наступление на город Газа с целью оккупировать его. Нетаньяху 8 сентября призвал население города Газа покинуть его, анонсировав мощную наземную операцию. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.

