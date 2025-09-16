https://ria.ru/20250916/izrail-2042126901.html

Израиль начал наступление на Газу, пишут СМИ

Израиль начал наступление на Газу, пишут СМИ - РИА Новости, 16.09.2025

Израиль начал наступление на Газу, пишут СМИ

Израильская армия начала наступление на город Газа с целью оккупации, пишет портал Axios со ссылкой на официальных лиц. РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T01:14:00+03:00

2025-09-16T01:14:00+03:00

2025-09-16T04:39:00+03:00

в мире

израиль

сектор газа

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042137329_0:275:2643:1761_1920x0_80_0_0_ccc561787e14ca217e067c76c0a9eed3.jpg

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Израильская армия начала наступление на город Газа с целью оккупации, пишет портал Axios со ссылкой на официальных лиц."Израильские военные начали наземное наступление в понедельник, чтобы оккупировать город Газа", — говорится в сообщении.ВВС нанесли массированные авиаудары по Газе. Вскоре после этого в город вошли израильские танки.При этом, по данным портала, начальник генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир, главы разведслужбы "Моссад", Службы общей безопасности и военной разведки советовали премьер-министру Беньямину Нетаньяху воздержаться от операции. Они предупредили, что наступление может:Протестующие против этой операции установили палатки у резиденции Нетаньяху.Операция "Колесницы Гидеона — 2"Израильский премьер 21 августа утвердил планы по установлению контроля над городом Газа и разгрому ХАМАС. Днем ранее войска начали наступление. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.В начале прошлого месяца премьер-министр заявлял о намерении взять под контроль всю территорию анклава, чтобы "обеспечить периметр безопасности". По его словам, позднее Тель-Авив передаст его под управление гражданского правительства.Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы Израиля. В середине августа они представили предложение о перемирии сроком на 60 дней с последующим переходом к полному прекращению конфликта.Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023-го, в обмен на часть палестинских заключенных. ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ.

https://ria.ru/20250915/izrail-2042105156.html

https://ria.ru/20250912/oruzhie-2041386847.html

https://ria.ru/20250915/konflikt-1915630213.html

израиль

сектор газа

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сектор газа, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, хамас