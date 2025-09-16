Израиль начал наступление на Газу, пишут СМИ
Axios: Израиль начал наступление с целью оккупировать Газу
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Израильская армия начала наступление на город Газа с целью оккупации, пишет портал Axios со ссылкой на официальных лиц.
"Израильские военные начали наземное наступление в понедельник, чтобы оккупировать город Газа", — говорится в сообщении.
ВВС нанесли массированные авиаудары по Газе. Вскоре после этого в город вошли израильские танки.
Как сообщает Ynet, уже после начала наступления за 20 минут по Газе нанесли 37 ударов, в том числе с вертолетов.
При этом, по данным портала, начальник генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир, главы разведслужбы "Моссад", Службы общей безопасности и военной разведки советовали премьер-министру Беньямину Нетаньяху воздержаться от операции. Они предупредили, что наступление может:
- поставить под угрозу жизни израильских заложников в городе;
- привести к тяжелым потерям для ЦАХАЛ;
- вынудить Тель-Авив установить военное управление над Газой;
- не дать ликвидировать палестинское движение ХАМАС.
Протестующие против этой операции установили палатки у резиденции Нетаньяху.
Операция "Колесницы Гидеона — 2"
Израильский премьер 21 августа утвердил планы по установлению контроля над городом Газа и разгрому ХАМАС. Днем ранее войска начали наступление. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.
В начале прошлого месяца премьер-министр заявлял о намерении взять под контроль всю территорию анклава, чтобы "обеспечить периметр безопасности". По его словам, позднее Тель-Авив передаст его под управление гражданского правительства.
Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023-го, в обмен на часть палестинских заключенных. ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ.