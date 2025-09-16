Рейтинг@Mail.ru
Израиль начал наступление на Газу, пишут СМИ
01:14 16.09.2025 (обновлено: 04:39 16.09.2025)
Израиль начал наступление на Газу, пишут СМИ
Израильская армия начала наступление на город Газа с целью оккупации, пишет портал Axios со ссылкой на официальных лиц. РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Израильская армия начала наступление на город Газа с целью оккупации, пишет портал Axios со ссылкой на официальных лиц."Израильские военные начали наземное наступление в понедельник, чтобы оккупировать город Газа", — говорится в сообщении.ВВС нанесли массированные авиаудары по Газе. Вскоре после этого в город вошли израильские танки.При этом, по данным портала, начальник генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир, главы разведслужбы "Моссад", Службы общей безопасности и военной разведки советовали премьер-министру Беньямину Нетаньяху воздержаться от операции. Они предупредили, что наступление может:Протестующие против этой операции установили палатки у резиденции Нетаньяху.Операция "Колесницы Гидеона — 2"Израильский премьер 21 августа утвердил планы по установлению контроля над городом Газа и разгрому ХАМАС. Днем ранее войска начали наступление. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.В начале прошлого месяца премьер-министр заявлял о намерении взять под контроль всю территорию анклава, чтобы "обеспечить периметр безопасности". По его словам, позднее Тель-Авив передаст его под управление гражданского правительства.Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы Израиля. В середине августа они представили предложение о перемирии сроком на 60 дней с последующим переходом к полному прекращению конфликта.Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023-го, в обмен на часть палестинских заключенных. ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ.
Израиль начал наступление на Газу, пишут СМИ

© AP Photo / Leo CorreaИзраиль наносит удары по сектору Газа
Израиль наносит удары по сектору Газа
© AP Photo / Leo Correa
Израиль наносит удары по сектору Газа
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Израильская армия начала наступление на город Газа с целью оккупации, пишет портал Axios со ссылкой на официальных лиц.
"Израильские военные начали наземное наступление в понедельник, чтобы оккупировать город Газа", — говорится в сообщении.
ВВС нанесли массированные авиаудары по Газе. Вскоре после этого в город вошли израильские танки.

Как сообщает Ynet, уже после начала наступления за 20 минут по Газе нанесли 37 ударов, в том числе с вертолетов.

При этом, по данным портала, начальник генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир, главы разведслужбы "Моссад", Службы общей безопасности и военной разведки советовали премьер-министру Беньямину Нетаньяху воздержаться от операции. Они предупредили, что наступление может:
  • поставить под угрозу жизни израильских заложников в городе;
  • привести к тяжелым потерям для ЦАХАЛ;
  • вынудить Тель-Авив установить военное управление над Газой;
  • не дать ликвидировать палестинское движение ХАМАС.
Протестующие против этой операции установили палатки у резиденции Нетаньяху.
Операция "Колесницы Гидеона — 2"

Израильский премьер 21 августа утвердил планы по установлению контроля над городом Газа и разгрому ХАМАС. Днем ранее войска начали наступление. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.
В начале прошлого месяца премьер-министр заявлял о намерении взять под контроль всю территорию анклава, чтобы "обеспечить периметр безопасности". По его словам, позднее Тель-Авив передаст его под управление гражданского правительства.
Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы Израиля. В середине августа они представили предложение о перемирии сроком на 60 дней с последующим переходом к полному прекращению конфликта.
Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023-го, в обмен на часть палестинских заключенных. ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ.
