На рассмотрение жалобы фигуранта дела "Северных потоков" уйдет месяц

РИМ, 16 сен - РИА Новости. На рассмотрение в верховном кассационном суде Италии жалобы фигуранта дела о подрыве газопроводов "Северный поток", гражданина Украины Сергея Кузнецова уйдет примерно месяц, заявил РИА Новости его адвокат Никола Канестрини. "Примерно месяц. Я намерен подать обращение в течение пяти дней с сегодняшней даты", - сказал адвокат. Суд Болоньи во вторник постановил выдать арестованного в Италии Кузнецова немецким властям. Его адвокат заявил РИА Новости о намерении обжаловать решение в Верховном суде. В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался.
