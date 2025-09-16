Рейтинг@Mail.ru
На рассмотрение жалобы фигуранта дела "Северных потоков" уйдет месяц - РИА Новости, 16.09.2025
15:33 16.09.2025 (обновлено: 18:28 16.09.2025)
На рассмотрение жалобы фигуранта дела "Северных потоков" уйдет месяц
На рассмотрение жалобы фигуранта дела "Северных потоков" уйдет месяц - РИА Новости, 16.09.2025
На рассмотрение жалобы фигуранта дела "Северных потоков" уйдет месяц
На рассмотрение в верховном кассационном суде Италии жалобы фигуранта дела о подрыве газопроводов "Северный поток", гражданина Украины Сергея Кузнецова уйдет... РИА Новости, 16.09.2025
РИМ, 16 сен - РИА Новости. На рассмотрение в верховном кассационном суде Италии жалобы фигуранта дела о подрыве газопроводов "Северный поток", гражданина Украины Сергея Кузнецова уйдет примерно месяц, заявил РИА Новости его адвокат Никола Канестрини. "Примерно месяц. Я намерен подать обращение в течение пяти дней с сегодняшней даты", - сказал адвокат. Суд Болоньи во вторник постановил выдать арестованного в Италии Кузнецова немецким властям. Его адвокат заявил РИА Новости о намерении обжаловать решение в Верховном суде. В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался.
На рассмотрение жалобы фигуранта дела "Северных потоков" уйдет месяц

Канестрини: верховный суд Италии месяц будет рассматривать жалобу Кузнецова

Сергей Кузнецов после заседания суда в Болонье
Сергей Кузнецов после заседания суда в Болонье - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Getty Images / Massimiliano Donati
Сергей Кузнецов после заседания суда в Болонье. Архивное фото
РИМ, 16 сен - РИА Новости. На рассмотрение в верховном кассационном суде Италии жалобы фигуранта дела о подрыве газопроводов "Северный поток", гражданина Украины Сергея Кузнецова уйдет примерно месяц, заявил РИА Новости его адвокат Никола Канестрини.
"Примерно месяц. Я намерен подать обращение в течение пяти дней с сегодняшней даты", - сказал адвокат.
Суд Болоньи во вторник постановил выдать арестованного в Италии Кузнецова немецким властям. Его адвокат заявил РИА Новости о намерении обжаловать решение в Верховном суде.
В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался.
Защита подозреваемого в подрыве "Северных потоков" оспорит его экстрадицию
Защита подозреваемого в подрыве "Северных потоков" оспорит его экстрадицию
