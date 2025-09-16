https://ria.ru/20250916/italiya-2042246351.html

На рассмотрение жалобы фигуранта дела "Северных потоков" уйдет месяц

2025-09-16T15:33:00+03:00

в мире

италия

украина

болонья

северный поток

РИМ, 16 сен - РИА Новости. На рассмотрение в верховном кассационном суде Италии жалобы фигуранта дела о подрыве газопроводов "Северный поток", гражданина Украины Сергея Кузнецова уйдет примерно месяц, заявил РИА Новости его адвокат Никола Канестрини. "Примерно месяц. Я намерен подать обращение в течение пяти дней с сегодняшней даты", - сказал адвокат. Суд Болоньи во вторник постановил выдать арестованного в Италии Кузнецова немецким властям. Его адвокат заявил РИА Новости о намерении обжаловать решение в Верховном суде. В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался.

италия

украина

болонья

2025

