https://ria.ru/20250916/iski-2042140739.html

Hugo Boss подала пять исков в российские суды

Hugo Boss подала пять исков в российские суды - РИА Новости, 16.09.2025

Hugo Boss подала пять исков в российские суды

Российские арбитражные суды после приостановления немецкой Hugo Boss деятельности в России удовлетворили пять исков, поданных ею в защиту своих прав на бренды,... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T05:23:00+03:00

2025-09-16T05:23:00+03:00

2025-09-16T05:23:00+03:00

экономика

россия

москва

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777486314_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_2d628156916f0f5d2b20bfbd2b059284.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российские арбитражные суды после приостановления немецкой Hugo Boss деятельности в России удовлетворили пять исков, поданных ею в защиту своих прав на бренды, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Все исковые заявления были направлены в суды в 2025 году, до этого Hugo Boss с подобными исками не обращалась. Арбитражный суд Москвы удовлетворил четыре иска, взыскав с ответчиков ООО "Зубайр", ООО "Миллениум", ООО "Просвет" и индивидуального предпринимателя Гюзел Йусуф в общей сложности 270 тысяч рублей компенсации за незаконное использование товарного знака истца. Арбитражный суд Краснодарского края взыскал 70 тысяч рублей компенсации за то же нарушение с ООО "Муер". Еще один иск Hugo Boss продолжает сейчас рассматривать арбитражный суд Хакассии. По данным ЕГРЮЛ, все ответчики занимаются торговлей, в том числе через интернет. Hugo Boss AG - немецкая компания, занимающаяся производством модной одежды. Основана в 1923 году, штаб-квартира находится в городе Метцинген. Бренд в марте 2022 года заявил о приостановке всех продаж в России в электронном и розничном виде. Правительственная подкомиссия в апреле 2024 года одобрила сделку по продаже активов Hugo Boss в России сети универмагов "Стокманн".

https://ria.ru/20250904/rossija-2039643240.html

https://ria.ru/20250701/sud-2026579731.html

россия

москва

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, москва, краснодарский край