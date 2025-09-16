https://ria.ru/20250916/intervidenie-2042340037.html

Стали известны ведущие "Интервидения"

Стали известны ведущие "Интервидения" - РИА Новости, 16.09.2025

Стали известны ведущие "Интервидения"

Актриса Стэфи Патель и телеведущий Мэнг Лэй стали международными ведущими музыкального конкурса "Интервидение", сообщили в Telegram-канале конкурса. 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Актриса Стэфи Патель и телеведущий Мэнг Лэй стали международными ведущими музыкального конкурса "Интервидение", сообщили в Telegram-канале конкурса. "Международные ведущие "Интервидения-25" — кто они? Стэфи Патель — актриса, модель, победительница Miss Teen International и финалистка Femina Miss India. Активно снимается в кино и представляет Индию на международных культурных площадках. Мэнг Лэй — двуязычный китайско-английский телеведущий, лицо таких брендов, как Jaguar, Chanel, Mercedes-Benz и BMW. Ведет престижные события по всему миру", — отметили организаторы.Как сообщалось ранее, ведущими от России станут певец, актер Алексей Воробьев и оперная певица, заслуженная артистка страны Аида Гарифуллина. Президент Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Он пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. От России на мероприятии выступит певец Shaman, народный артист, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит страну в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

