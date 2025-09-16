Рейтинг@Mail.ru
Стали известны ведущие "Интервидения" - РИА Новости, 16.09.2025
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:42 16.09.2025 (обновлено: 21:02 16.09.2025)
Стали известны ведущие "Интервидения"
Актриса Стэфи Патель и телеведущий Мэнг Лэй стали международными ведущими музыкального конкурса "Интервидение", сообщили в Telegram-канале конкурса. РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Актриса Стэфи Патель и телеведущий Мэнг Лэй стали международными ведущими музыкального конкурса "Интервидение", сообщили в Telegram-канале конкурса. &quot;Международные ведущие &quot;Интервидения-25&quot; — кто они? Стэфи Патель — актриса, модель, победительница Miss Teen International и финалистка Femina Miss India. Активно снимается в кино и представляет Индию на международных культурных площадках. Мэнг Лэй — двуязычный китайско-английский телеведущий, лицо таких брендов, как Jaguar, Chanel, Mercedes-Benz и BMW. Ведет престижные события по всему миру&quot;, — отметили организаторы.Как сообщалось ранее, ведущими от России станут певец, актер Алексей Воробьев и оперная певица, заслуженная артистка страны Аида Гарифуллина. Президент Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Он пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. От России на мероприятии выступит певец Shaman, народный артист, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит страну в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
© Интервидение 2025/TelegramВедущие конкурса "Интервидение" актриса Стэфи Патель и телеведущий Мэнг Лэй
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Актриса Стэфи Патель и телеведущий Мэнг Лэй стали международными ведущими музыкального конкурса "Интервидение", сообщили в Telegram-канале конкурса.
"Международные ведущие "Интервидения-25" — кто они? Стэфи Патель — актриса, модель, победительница Miss Teen International и финалистка Femina Miss India. Активно снимается в кино и представляет Индию на международных культурных площадках. Мэнг Лэй — двуязычный китайско-английский телеведущий, лицо таких брендов, как Jaguar, Chanel, Mercedes-Benz и BMW. Ведет престижные события по всему миру", — отметили организаторы.

Как сообщалось ранее, ведущими от России станут певец, актер Алексей Воробьев и оперная певица, заслуженная артистка страны Аида Гарифуллина.
Президент Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Он пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. От России на мероприятии выступит певец Shaman, народный артист, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит страну в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Shaman поделился кадрами с репетиций песни для конкурса "Интервидения"
