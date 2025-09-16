https://ria.ru/20250916/intervidenie-2042340037.html
Стали известны ведущие "Интервидения"
Стали известны ведущие "Интервидения" - РИА Новости, 16.09.2025
Стали известны ведущие "Интервидения"
Актриса Стэфи Патель и телеведущий Мэнг Лэй стали международными ведущими музыкального конкурса "Интервидение", сообщили в Telegram-канале конкурса. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T20:42:00+03:00
2025-09-16T20:42:00+03:00
2025-09-16T21:02:00+03:00
культура
россия
москва
индия
алексей воробьев
владимир путин
shaman (ярослав дронов)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042339777_0:102:1080:710_1920x0_80_0_0_0b6429f826ea95fa0931252e02fd834e.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Актриса Стэфи Патель и телеведущий Мэнг Лэй стали международными ведущими музыкального конкурса "Интервидение", сообщили в Telegram-канале конкурса. "Международные ведущие "Интервидения-25" — кто они? Стэфи Патель — актриса, модель, победительница Miss Teen International и финалистка Femina Miss India. Активно снимается в кино и представляет Индию на международных культурных площадках. Мэнг Лэй — двуязычный китайско-английский телеведущий, лицо таких брендов, как Jaguar, Chanel, Mercedes-Benz и BMW. Ведет престижные события по всему миру", — отметили организаторы.Как сообщалось ранее, ведущими от России станут певец, актер Алексей Воробьев и оперная певица, заслуженная артистка страны Аида Гарифуллина. Президент Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Он пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. От России на мероприятии выступит певец Shaman, народный артист, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит страну в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250607/dronov-2021562399.html
россия
москва
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042339777_48:0:1032:738_1920x0_80_0_0_6cce00ba96073121b47d11f382abd5b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, индия, алексей воробьев, владимир путин, shaman (ярослав дронов)
Культура, Россия, Москва, Индия, Алексей Воробьев, Владимир Путин, SHAMAN (Ярослав Дронов)
Стали известны ведущие "Интервидения"
Стэфи Патель и Мэнг Лэй стали ведущими музыкального конкурса "Интервидение"