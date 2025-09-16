https://ria.ru/20250916/intervidenie-2042208648.html

Лавров рассказал, на каких языках будут исполняться песни на Интервидении

Лавров рассказал, на каких языках будут исполняться песни на Интервидении - РИА Новости, 16.09.2025

Лавров рассказал, на каких языках будут исполняться песни на Интервидении

Песни на "Интервидении" будут исполняться на национальных языках, нет необходимости их переводить, поскольку гораздо важнее настроение, которое исполнитель... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T13:15:00+03:00

2025-09-16T13:15:00+03:00

2025-09-16T13:32:00+03:00

культура

россия

москва

московская область (подмосковье)

сергей лавров

владимир путин

shaman (ярослав дронов)

интервидение – 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042204334_0:11:3081:1745_1920x0_80_0_0_c781bb64c9d9f9ff44d7783cc867b6b9.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Песни на "Интервидении" будут исполняться на национальных языках, нет необходимости их переводить, поскольку гораздо важнее настроение, которое исполнитель создаёт своим выступлением, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Песни по договорённости изначально это была инициатива фонда традиции искусства исполняются на национальных языках, на усмотрение исполнителя, он может петь на иностранном языке, но поощряются песни на национальном языке, и большинство будут делать именно это. Я не знаю, насколько необходимо переводить тексты песен, там главное всё-таки музыка и то настроение, которое исполнитель создаёт", - сказал он на пресс-конференции по тематике проведения Интервидения. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

https://ria.ru/20250916/intervidenie-2042202978.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, московская область (подмосковье), сергей лавров, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , интервидение – 2025, в мире