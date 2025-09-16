https://ria.ru/20250916/intervidenie-2042208648.html
Лавров рассказал, на каких языках будут исполняться песни на Интервидении
Лавров рассказал, на каких языках будут исполняться песни на Интервидении - РИА Новости, 16.09.2025
Лавров рассказал, на каких языках будут исполняться песни на Интервидении
Песни на "Интервидении" будут исполняться на национальных языках, нет необходимости их переводить, поскольку гораздо важнее настроение, которое исполнитель... РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Песни на "Интервидении" будут исполняться на национальных языках, нет необходимости их переводить, поскольку гораздо важнее настроение, которое исполнитель создаёт своим выступлением, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Песни по договорённости изначально это была инициатива фонда традиции искусства исполняются на национальных языках, на усмотрение исполнителя, он может петь на иностранном языке, но поощряются песни на национальном языке, и большинство будут делать именно это. Я не знаю, насколько необходимо переводить тексты песен, там главное всё-таки музыка и то настроение, которое исполнитель создаёт", - сказал он на пресс-конференции по тематике проведения Интервидения. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Лавров рассказал, на каких языках будут исполняться песни на Интервидении
