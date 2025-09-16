Рейтинг@Mail.ru
Лавров: Россия не выделяла квот для континентов на участие в Интервидении - РИА Новости, 16.09.2025
12:55 16.09.2025 (обновлено: 13:34 16.09.2025)
Лавров: Россия не выделяла квот для континентов на участие в Интервидении
Россия не стремилась выделять специальные квоты для отдельных континентов на участие их исполнителей в международном музыкальном конкурсе "Интервидение", заявил
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Россия не стремилась выделять специальные квоты для отдельных континентов на участие их исполнителей в международном музыкальном конкурсе "Интервидение", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я считаю, что это очень представительный состав (участников - ред.). Мы не стремились какие-то квоты выделять на континенты или материки. Получилось так, что равномерно более менее интерес проявлен отовсюду", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по теме подготовки и проведения Международного музыкального конкурса "Интервидение". Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Россия не стремилась выделять специальные квоты для отдельных континентов на участие их исполнителей в международном музыкальном конкурсе "Интервидение", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я считаю, что это очень представительный состав (участников - ред.). Мы не стремились какие-то квоты выделять на континенты или материки. Получилось так, что равномерно более менее интерес проявлен отовсюду", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по теме подготовки и проведения Международного музыкального конкурса "Интервидение".
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
