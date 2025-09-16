Лавров: Россия не выделяла квот для континентов на участие в Интервидении

Лавров: состав участников Интервидения представителен без квот для континентов
Россию на конкурсе будет представлять заслуженный артист страны Shaman (Ярослав Дронов). Он выйдет на сцену девятым и исполнит лирическую композицию Максима Фадеева "Прямо по сердцу". В интервью РИА Новости певец рассказал, что его номер на "Интервидении" всех удивит.
На фото: Shaman (Россия) на жеребьевке участников международного музыкального конкурса "Интервидение".
Делегации из стран, участвующих в "Интервидении", рассаживались за столами с традиционными русскими угощениями и пили чай.
На фото: жеребьевка участников международного музыкального конкурса "Интервидение".
Всего на песенный конкурс съехались музыканты из 23 государств. Среди них: Китай, США, Белоруссия, Египет, Сербия и другие.
На фото: Дана Аль-Мир (Катар) на жеребьевке участников международного музыкального конкурса "Интервидение".
Чтобы узнать свой номер выступления, конкурсанты подходили к огромному самовару и наливали из него кипяток: под воздействием температуры на кружках выступали цифры.
На фото: Таис Надер и Лусиану Калазанс (Бразилия) на жеребьевке участников международного музыкального конкурса "Интервидение".
Телеведущая Яна Чурикова вытянула номер для представителя США Брэндона Ховарда. Сам певец не смог присутствовать на церемонии жеребьевки.
Завершающим выступлением на конкурсе станет песня представителя Индии Рухана Малика — он вытянул 23-й номер.
На фото: Раухан Малик (Индия) на жеребьевке участников международного музыкального конкурса "Интервидение".
Перед участниками конкурса и иностранными делегациями во время жеребьевки выступали известные российские исполнители и группы, в том числе коллектив Надежды Бабкиной, рэпер ST, группа "Ойме" и башкирское электронно-этническое трио Ay Yola.
На фото: певица Надежда Бабкина выступает на церемонии жеребьевки участников международного музыкального конкурса "Интервидение".
Брэндон Ховард из США выступит на конкурсе с песней "Champions". Исполнитель отдает предпочтение танцевальной поп-музыке с элементами соула и R&B.
На фото: видеообращение Брэндона Ховарда (США) к участникам международного музыкального конкурса "Интервидение". Певец не смог присутствовать на церемонии жеребьевки.
Представительнице Белоруссии явно понравилось число, проступившее на кружке. Она выйдет на сцену 21-й. Участие в "Интервидении" Настя считает одним из самых серьезных событий в своей жизни. Хотя певица любит танцевальную музыку, сейчас выбрала лиричную композицию "Мотылек" с выразительным вокалом.
На фото: Настя Кравченко (Белоруссия) на жеребьевке участников международного музыкального конкурса "Интервидение".
Представителя Сербии называют легендой современной балканской сцены. Его вдохновляют византийское пение, сербский фольклор и джазовые импровизации. Он творит в жанре этно-фьюжен.
На фото: Слободан Тркуля (Сербия) перед началом жеребьевки участников международного музыкального конкурса "Интервидение".
Эти пять артистов собрались в группу специально для участия в "Интервидении". Каждый участник коллектива — звезда у себя на родине.
На фото: Mzansi Jikelele (ЮАР) на жеребьевке участников международного музыкального конкурса "Интервидение".
Конечно, артисты нервничали перед жеребьевкой, каждому хотелось вытянуть счастливую цифру-талисман.
На фото: Дык Фук (Вьетнам) перед началом жеребьевки участников международного музыкального конкурса "Интервидение".
Нидия из Колумбии — тоже известная певица и исследовательница традиционной музыки этого региона. Она выступала на крупнейших сценах Европы, США и Азии.
На фото: Нидия Гонгора (Колумбия) на жеребьевке участников международного музыкального конкурса "Интервидение".
Финал международного песенного конкурса "Интервидение-2025" состоится 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Исполнители из разных уголков планеты поборются за главный приз — 300 тысяч евро.
На фото: жеребьевка участников международного музыкального конкурса "Интервидение".
