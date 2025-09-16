Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал, почему был возрожден конкурс Интервидение
Культура
 
12:19 16.09.2025 (обновлено: 13:38 16.09.2025)
Лавров рассказал, почему был возрожден конкурс Интервидение
Лавров рассказал, почему был возрожден конкурс Интервидение
Конкурс "Интервидение" был возрожден потому, что общение между людьми сейчас как никогда востребовано, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Конкурс "Интервидение" был возрожден потому, что общение между людьми сейчас как никогда востребовано, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Почему именно сейчас? Можно любую инициативу подвергнуть такому вопросу. Наверное, если брать глобальный контекст, потому что сейчас общение между самыми разными как никогда востребовано. Как никогда пытаются расколоть нас, построить новые стены, визовый режим вводят такой, что никто никуда проехать не сможет на Запад. Общение в этой ситуации будет консолидировать позитивные естественные тенденции развития человечества", - сказал Лавров журналистам. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Лавров рассказал, почему был возрожден конкурс Интервидение

Лавров: возрождение Интервидения связано с нехваткой общения между людьми

Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Конкурс "Интервидение" был возрожден потому, что общение между людьми сейчас как никогда востребовано, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Почему именно сейчас? Можно любую инициативу подвергнуть такому вопросу. Наверное, если брать глобальный контекст, потому что сейчас общение между самыми разными как никогда востребовано. Как никогда пытаются расколоть нас, построить новые стены, визовый режим вводят такой, что никто никуда проехать не сможет на Запад. Общение в этой ситуации будет консолидировать позитивные естественные тенденции развития человечества", - сказал Лавров журналистам.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Самые яркие участники "Интервидения-2025": от Shaman до Элвиса Вана
10 сентября, 08:00
 
