Лавров отметил символичность порядка выступлений на Интервидении
Культура
Культура
 
11:43 16.09.2025 (обновлено: 14:17 16.09.2025)
Лавров отметил символичность порядка выступлений на Интервидении
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров отметил символичность порядка выступающих на международном музыкальном конкурсе Интервидение, отметив, что российский участник Shaman (Ярослав Дронов) будет "центром нападения". Министр напомнил, что в ходе состоявшейся ранее жеребьевки была определена очередность выступлений — начинает шоу Куба, а завершит Индия. "Достаточно символична эта очередность, это показывает всемирный охват Интервидения. От России выступает Ярослав Дронов, Shaman, под номером девять, получается, центр нападения. Они сами исполнят песни на своих национальных языках, это была специальная предварительность, и вместе с ними, мы надеемся, что весь зал, все тысячи и тысячи зрителей, миллионы зрителей по всему миру почувствуют атмосферу гармонии, взаимного уважения и дружбы", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по теме подготовки и проведения международного музыкального конкурса Интервидение. Также в Москве, помимо исполнителей, ожидают почетных гостей из стран-участниц и ждут, что гости получат самые яркие впечатления, будет сделано все, чтобы так произошло и чтобы этот конкурс оставил самые добрые впечатления, подчеркнул министр. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса Интервидение в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит Россию в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса Интервидение.
