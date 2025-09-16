Рейтинг@Mail.ru
В Китае считают развитие ИИ угрозой для атомных подводных лодок, пишут СМИ
11:05 16.09.2025
В Китае считают развитие ИИ угрозой для атомных подводных лодок, пишут СМИ
в мире
китай
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Развитие искусственного интеллекта снижает шансы на выживание подводных лодок в военно-морских конфликтах до 5%, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование китайских ученых. По данным издания, команда ученых под руководством старшего инженера Китайского института исследований и разработок вертолетов Мэн Хао ранее разработала новую систему противолодочной обороны на базе искусственного интеллекта, которая способна выследить даже самые тихие субмарины. Это сокращает шансы подводной лодки на спасение до 5%, что означает, что только одна из 20 подлодок избежит обнаружения и атаки, уточняет газета. Отмечается, что разработанная китайскими учеными ИИ-система собирает данные с гидроакустических буев, подводных датчиков, радаров, а также информацию об температуре и уровне солености воды. После чего решает, как настроить оборудование и как реагировать, когда подводная лодка пытается уйти, двигаясь зигзагами, становясь бесшумной или посылая ложные сигналы. Уточняется, что в компьютерном моделировании такая ИИ-система способна отслеживать субмарины противника примерно в 95% случаев. Как подчеркивают ученые, эпоха "невидимых" подводных лодок, которые долгое время считались краеугольным камнем военно-морского сдерживания, может подойти к концу.
в мире, китай
В мире, Китай
В Китае считают развитие ИИ угрозой для атомных подводных лодок, пишут СМИ

© Фото : ЦКБ "Рубин"Подводная лодка проекта
© Фото : ЦКБ "Рубин"
Подводная лодка проекта. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Развитие искусственного интеллекта снижает шансы на выживание подводных лодок в военно-морских конфликтах до 5%, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование китайских ученых.
По данным издания, команда ученых под руководством старшего инженера Китайского института исследований и разработок вертолетов Мэн Хао ранее разработала новую систему противолодочной обороны на базе искусственного интеллекта, которая способна выследить даже самые тихие субмарины. Это сокращает шансы подводной лодки на спасение до 5%, что означает, что только одна из 20 подлодок избежит обнаружения и атаки, уточняет газета.
Отмечается, что разработанная китайскими учеными ИИ-система собирает данные с гидроакустических буев, подводных датчиков, радаров, а также информацию об температуре и уровне солености воды. После чего решает, как настроить оборудование и как реагировать, когда подводная лодка пытается уйти, двигаясь зигзагами, становясь бесшумной или посылая ложные сигналы.
Уточняется, что в компьютерном моделировании такая ИИ-система способна отслеживать субмарины противника примерно в 95% случаев.
Как подчеркивают ученые, эпоха "невидимых" подводных лодок, которые долгое время считались краеугольным камнем военно-морского сдерживания, может подойти к концу.
