На Западе запаниковали из-за произошедшего на военных учениях в Белоруссии
08:58 16.09.2025 (обновлено: 16:17 16.09.2025)
На Западе запаниковали из-за произошедшего на военных учениях в Белоруссии
Индия перешла красные линии, отправив военных на учения "Запад-2025", пишет The Times. "Активное участие Индии в учениях "Запад" <...> вызывает обеспокоенность
в мире
сша
учения "запад-2025"
россия
индия
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Индия перешла красные линии, отправив военных на учения "Запад-2025", пишет The Times. "Активное участие Индии в учениях "Запад" &lt;...&gt; вызывает обеспокоенность относительно будущего масштаба отношений между США и Индией в сфере безопасности", — заявил бывший заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии в Госдепартаменте Дэвид Меркель. Он добавил, что Индия таким образом продемонстрировала приоритет, который она отдает отношениям с Россией. А немецкий аналитик по внешней политике Ульрих Шпек заявил, что она "перешла красную черту". Газета со ссылкой на аналитиков пишет, что такое решение стало тревожным сигналом. Учения "Запад" проводятся с 12 по 16 сентября, их тема — "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". Цель учений – отработка совместных действий белорусских и российских войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии.За маневрами наблюдали представители 23 государств, в том числе трех стран — членов НАТО. Помимо Соединенных Штатов, это были Турция и Венгрия.
сша
россия
индия
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСнайперская винтовка на выставке вооружений на полигоне "Борисовский" в Минской области в рамках совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025"
Снайперская винтовка на выставке вооружений на полигоне "Борисовский" в Минской области в рамках совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025"
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Индия перешла красные линии, отправив военных на учения "Запад-2025", пишет The Times.

"Активное участие Индии в учениях "Запад" <...> вызывает обеспокоенность относительно будущего масштаба отношений между США и Индией в сфере безопасности", — заявил бывший заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии в Госдепартаменте Дэвид Меркель.
В США удивились "сюрпризу" на учениях "Запад-2025"
Вчера, 16:14
Он добавил, что Индия таким образом продемонстрировала приоритет, который она отдает отношениям с Россией. А немецкий аналитик по внешней политике Ульрих Шпек заявил, что она "перешла красную черту".

Газета со ссылкой на аналитиков пишет, что такое решение стало тревожным сигналом.

Учения "Запад" проводятся с 12 по 16 сентября, их тема — "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". Цель учений – отработка совместных действий белорусских и российских войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии.
За маневрами наблюдали представители 23 государств, в том числе трех стран — членов НАТО. Помимо Соединенных Штатов, это были Турция и Венгрия.
Учения "Запад-2025"
15 сентября, 13:38
 
