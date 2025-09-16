https://ria.ru/20250916/indiya-2042155530.html

На Западе запаниковали из-за произошедшего на военных учениях в Белоруссии

На Западе запаниковали из-за произошедшего на военных учениях в Белоруссии - РИА Новости, 16.09.2025

На Западе запаниковали из-за произошедшего на военных учениях в Белоруссии

Индия перешла красные линии, отправив военных на учения "Запад-2025", пишет The Times. "Активное участие Индии в учениях "Запад" <...> вызывает обеспокоенность... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T08:58:00+03:00

2025-09-16T08:58:00+03:00

2025-09-16T16:17:00+03:00

в мире

сша

учения "запад-2025"

россия

индия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042221621_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ec77950ab9d8fd2072a027a218b83627.jpg

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Индия перешла красные линии, отправив военных на учения "Запад-2025", пишет The Times. "Активное участие Индии в учениях "Запад" <...> вызывает обеспокоенность относительно будущего масштаба отношений между США и Индией в сфере безопасности", — заявил бывший заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии в Госдепартаменте Дэвид Меркель. Он добавил, что Индия таким образом продемонстрировала приоритет, который она отдает отношениям с Россией. А немецкий аналитик по внешней политике Ульрих Шпек заявил, что она "перешла красную черту". Газета со ссылкой на аналитиков пишет, что такое решение стало тревожным сигналом. Учения "Запад" проводятся с 12 по 16 сентября, их тема — "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". Цель учений – отработка совместных действий белорусских и российских войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии.За маневрами наблюдали представители 23 государств, в том числе трех стран — членов НАТО. Помимо Соединенных Штатов, это были Турция и Венгрия.

https://ria.ru/20250916/uchenie-2042260193.html

https://ria.ru/20250915/ucheniya-2041984272.html

сша

россия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, учения "запад-2025", россия, индия